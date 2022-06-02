В Южной Осетии объяснили перенос референдума о присоединении к РФ

03 июня 2022 в 05:59 Размер текста - 17 +

Анатолий Бибилов хотел напакостить новым властям Южной Осетии, объявив референдум о присоединении к РФ, считает Владимир Ванеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Референдум о присоединении Южной Осетии к России перенесен из-за спецоперации на Украине, чтобы не создавать «лишние проблемы» для Москвы. Об этом заявил соратник президента республики Алана Гаглоева и член его предвыборной команды Владимир Ванеев. «Россия занята ситуацией на Украине, и мы не хотим доставлять ей лишние проблемы. Придет время, Москва подаст знак — и мы все это сделаем очень грамотно и красиво», — рассказал Владимир Ванеев «Известиям». По его мнению, решение экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова объявить референдум о вступлении в состав РФ является опрометчивым, а также способным навредить новому руководству республики и российским властям. «Он на это пошел с единственной целью — напакостить новому руководству. Пять лет у него было, чтобы провести референдум, почему же он этого не делал раньше?», — считает собеседник газеты. Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин согласился с тем, что объявление референдума является поспешным решением предыдущего руководства Южной Осетии. Парламентарий уверяет, что безопасность республики гарантирована в соответствии с союзными договорами, а ее жители получили право иметь двойное гражданство. «Россия отвлечена не только на специальную военную операцию на Украине. РФ, по сути, вступила в отечественную войну за выживание со всем Западом. И сегодня отягощать эту борьбу новыми осложнениями — самое плохое, что можно посоветовать России сделать», — резюмировал депутат. Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев, однако он перенес референдум о присоединении к России до завершения консультаций с Москвой. Президент РФ Владимир Путин разрешил иметь двойное гражданство России и Южной Осетии.

Референдум о присоединении Южной Осетии к России перенесен из-за спецоперации на Украине, чтобы не создавать «лишние проблемы» для Москвы. Об этом заявил соратник президента республики Алана Гаглоева и член его предвыборной команды Владимир Ванеев. «Россия занята ситуацией на Украине, и мы не хотим доставлять ей лишние проблемы. Придет время, Москва подаст знак — и мы все это сделаем очень грамотно и красиво», — рассказал Владимир Ванеев «Известиям». По его мнению, решение экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова объявить референдум о вступлении в состав РФ является опрометчивым, а также способным навредить новому руководству республики и российским властям. «Он на это пошел с единственной целью — напакостить новому руководству. Пять лет у него было, чтобы провести референдум, почему же он этого не делал раньше?», — считает собеседник газеты. Зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин согласился с тем, что объявление референдума является поспешным решением предыдущего руководства Южной Осетии. Парламентарий уверяет, что безопасность республики гарантирована в соответствии с союзными договорами, а ее жители получили право иметь двойное гражданство. «Россия отвлечена не только на специальную военную операцию на Украине. РФ, по сути, вступила в отечественную войну за выживание со всем Западом. И сегодня отягощать эту борьбу новыми осложнениями — самое плохое, что можно посоветовать России сделать», — резюмировал депутат. Ранее бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что государство намерено войти в состав России. Такого же мнения придерживается новый глава республики Алан Гаглоев, однако он перенес референдум о присоединении к России до завершения консультаций с Москвой. Президент РФ Владимир Путин разрешил иметь двойное гражданство России и Южной Осетии.