02 июня 2022
01 июня 2022

В Курганской области ожидается резкое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, погода, заморозки, иней, ветка дерева, холод
В Кургане температура опустится до -1 градуса Фото:

В Курганской области ожидается понижение температуры на почве до -1 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Ночью и утром 5 июня в Курганской области ожидается понижение температуры на почве до 0 градусов. В низменностях до -1 градуса», — написано в сообществе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». По словам синоптика, высокая вероятность заморозков ожидается на севере, северо-востоке и востоке региона.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане ожидается холодное лето. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

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В Курганской области ожидается понижение температуры на почве до -1 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ночью и утром 5 июня в Курганской области ожидается понижение температуры на почве до 0 градусов. В низменностях до -1 градуса», — написано в сообществе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». По словам синоптика, высокая вероятность заморозков ожидается на севере, северо-востоке и востоке региона. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане ожидается холодное лето. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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