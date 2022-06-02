В Курганской области ожидается резкое похолодание

В Курганской области ожидается понижение температуры на почве до -1 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Ночью и утром 5 июня в Курганской области ожидается понижение температуры на почве до 0 градусов. В низменностях до -1 градуса», — написано в сообществе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». По словам синоптика, высокая вероятность заморозков ожидается на севере, северо-востоке и востоке региона.
Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане ожидается холодное лето. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.
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В Курганской области ожидается понижение температуры на почве до -1 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Ночью и утром 5 июня в Курганской области ожидается понижение температуры на почве до 0 градусов. В низменностях до -1 градуса», — написано в сообществе «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». По словам синоптика, высокая вероятность заморозков ожидается на севере, северо-востоке и востоке региона. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане ожидается холодное лето. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.