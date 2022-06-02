Два миасских завода попали в шестой список санкций ЕС

Миасские заводы попали под санкции ЕС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Заводы из Миасса (Челябинская область), «НПО Электромеханики» и машиностроительный (ММЗ), попали под шестой пакет санкций Евросоюза. Полное содержание пакета будет опубликовано 3 июня.

«Мы не занимаемся военной продукцией. Наша деятельность связана с космосом. Про санкции не знаю: пока говорить не о чем. Возможно, это ошибка», — ответил URA.RU заместитель генерального директора «НПО Электромеханики» Алексей Бабурин.

Как следует из информации на сайте предприятия, АО «НПО Электромеханики» производит гироскопические приборы и системы для ракетно-космической, авиационной техники. Компания входит в состав промкорпорации «НПО машиностроения».

«Такие предприятия, как правило, финансируются из бюджета. Поэтому с точки зрения текущей деятельности санкции на работу скажутся не сильно. Здесь игра в долгую — ограничения призваны ухудшить перспективы развития производства», — рассказал URA.RU челябинский экономист Сергей Гордеев.

Согласно списку санкций, «НПО Электромеханики» и ММЗ попали в санкционные списки в связи с производством продукции двойного назначения. В марте 2022 года ММЗ попал под санкции Японии. Ему и еще порядка 80 организациям, выполняющим гособоронзаказ российского правительства, было запрещено экспортировать свои товары в Японию. Завод, входящий в структуру Роскосмоса, находится в стадии банкротства. Поэтому результаты от ограничений работы ММЗ экономисты не считают значительными.

Санкции ряд стран начал вводить после того, как Россия начала проведение спецоперации на Украине. Ее цели — денацификация и демилитаризация этого государства. Чтобы смягчить влияние санкций, в России запустили программу импортозамещения. Многие товары, которые страна ранее импортировала, теперь производят отечественные предприятия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам