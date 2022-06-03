Экс-глава ОТВ оценил демонтаж украденной антенны в миллион рублей

03 июня 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Бывший директор ОТВ Антон Стуликов рассказал, почему не демонтировали антенну Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Официальный демонтаж спутниковой антенны «Ямал-37», украденной на ЖБИ, обошелся бы в 2010 году в миллион рублей. Такой суммы в бюджете компании не было, поэтому идею о сносе отбросили. Об этом URA.RU рассказал бывший директор «Областного телевидения» Антон Стуликов. «Когда я пришел [в руководство ОТВ в 2010 году], тарелка уже не работала. В первый же год возник вопрос, что с ней делать. Даже начали какие-то процедуры согласования, но выяснилось, что снести антенну дико дорого — в районе миллиона рублей. Более того, не все согласования удалось пройти, процедура сложная. Надо было получить разрешение управляющей компании, на землях которых стояла антенна, делать собрание жильцов, огораживать участок по всем правилам, сообщать в МЧС и так далее. В общем, долго, дорого и бессмысленно», — рассказал Стуликов. Тарелка осталась стоять во дворе дома №18 на улице Высоцкого. Хлопот не приносила, раз в месяц сотрудники ОТВ проводили инвентаризацию и проверяли наличие тарелки, а также осматривали ее на предмет безопасности. «Если бы она накренилась или стала представлять угрозу окружающим, то в экстренные сроки решали бы, что делать», — добавляет Стуликов. Антенна стала своего рода памятником архитектуры на ЖБИ, по соседству с ней стоял танк. В компании также выясняли, сколько стоит сдать тарелку на металлолом — в районе 200 тысяч рублей. Собеседник URA.RU добавляет, что после ухода из компании не следил за судьбой антенны и не предполагает, кто мог бы ее похитить. «Передал документы, передал тарелку, ушел и думать о ней забыл. Списывать ее надо, руководству меньше хлопот», — добавляет Стуликов. Спутниковую антенну «Ямал-37», которая принадлежит ОТВ, предположительно, украли осенью 2021 года. Пропажа обнаружилась во время весенней инвентаризации, которую проводила новый директор компании Элеонора Расулова. Юрист ОТВ в беседе с URA.RU предположил, что к краже антенны причастны люди, знакомые с темой телевизионного вещания. Первый директор ОТВ Александр Мих в свою очередь отметил, что похитители антенны не смогут использовать ее по прямому назначению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Официальный демонтаж спутниковой антенны «Ямал-37», украденной на ЖБИ, обошелся бы в 2010 году в миллион рублей. Такой суммы в бюджете компании не было, поэтому идею о сносе отбросили. Об этом URA.RU рассказал бывший директор «Областного телевидения» Антон Стуликов. «Когда я пришел [в руководство ОТВ в 2010 году], тарелка уже не работала. В первый же год возник вопрос, что с ней делать. Даже начали какие-то процедуры согласования, но выяснилось, что снести антенну дико дорого — в районе миллиона рублей. Более того, не все согласования удалось пройти, процедура сложная. Надо было получить разрешение управляющей компании, на землях которых стояла антенна, делать собрание жильцов, огораживать участок по всем правилам, сообщать в МЧС и так далее. В общем, долго, дорого и бессмысленно», — рассказал Стуликов. Тарелка осталась стоять во дворе дома №18 на улице Высоцкого. Хлопот не приносила, раз в месяц сотрудники ОТВ проводили инвентаризацию и проверяли наличие тарелки, а также осматривали ее на предмет безопасности. «Если бы она накренилась или стала представлять угрозу окружающим, то в экстренные сроки решали бы, что делать», — добавляет Стуликов. Антенна стала своего рода памятником архитектуры на ЖБИ, по соседству с ней стоял танк. В компании также выясняли, сколько стоит сдать тарелку на металлолом — в районе 200 тысяч рублей. Собеседник URA.RU добавляет, что после ухода из компании не следил за судьбой антенны и не предполагает, кто мог бы ее похитить. «Передал документы, передал тарелку, ушел и думать о ней забыл. Списывать ее надо, руководству меньше хлопот», — добавляет Стуликов. Спутниковую антенну «Ямал-37», которая принадлежит ОТВ, предположительно, украли осенью 2021 года. Пропажа обнаружилась во время весенней инвентаризации, которую проводила новый директор компании Элеонора Расулова. Юрист ОТВ в беседе с URA.RU предположил, что к краже антенны причастны люди, знакомые с темой телевизионного вещания. Первый директор ОТВ Александр Мих в свою очередь отметил, что похитители антенны не смогут использовать ее по прямому назначению.