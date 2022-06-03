В Москве из пожара спасли десятки человек, выбежавших на крышу

Люди вынуждены спасаться на крыше горящего бизнес-центра, сообщают в СМИ
Люди из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве вынуждены спасаться на крыше здания, сообщают в СМИ. По информации МЧС, в ходе пожара было спасено более 120 человек.
«Часть людей, заблокированных в здании центра „Гранд Сетунь Плаза“, вышли на крышу. Другие находятся на 5, 6 и 7 этажах», — сообщается в telegram-канале Baza.
По предварительной информации, из горящего здания уже спасено более 120 человек, уточнили в пресс-службе МЧС. Работа по поиску людей продолжается, добавили в ведомстве
Ранее, 3 июня, в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». На место происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков.
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