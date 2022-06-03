В Москве из пожара спасли десятки человек, выбежавших на крышу

03 июня 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Люди вынуждены спасаться на крыше горящего бизнес-центра, сообщают в СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Люди из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве вынуждены спасаться на крыше здания, сообщают в СМИ. По информации МЧС, в ходе пожара было спасено более 120 человек. «Часть людей, заблокированных в здании центра „Гранд Сетунь Плаза“, вышли на крышу. Другие находятся на 5, 6 и 7 этажах», — сообщается в telegram-канале Baza. По предварительной информации, из горящего здания уже спасено более 120 человек, уточнили в пресс-службе МЧС. Работа по поиску людей продолжается, добавили в ведомстве Ранее, 3 июня, в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». На место происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Люди из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве вынуждены спасаться на крыше здания, сообщают в СМИ. По информации МЧС, в ходе пожара было спасено более 120 человек. «Часть людей, заблокированных в здании центра „Гранд Сетунь Плаза“, вышли на крышу. Другие находятся на 5, 6 и 7 этажах», — сообщается в telegram-канале Baza. По предварительной информации, из горящего здания уже спасено более 120 человек, уточнили в пресс-службе МЧС. Работа по поиску людей продолжается, добавили в ведомстве Ранее, 3 июня, в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». На место происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков.