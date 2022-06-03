В Москве из пожара спасли десятки человек, выбежавших на крышу

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Пожар на Чекистов. Тюмень , пожарная машина, пожар, пожарные
Люди вынуждены спасаться на крыше горящего бизнес-центра, сообщают в СМИ Фото:

Люди из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве вынуждены спасаться на крыше здания, сообщают в СМИ. По информации МЧС, в ходе пожара было спасено более 120 человек.

«Часть людей, заблокированных в здании центра „Гранд Сетунь Плаза“, вышли на крышу. Другие находятся на 5, 6 и 7 этажах», — сообщается в telegram-канале Baza.

По предварительной информации, из горящего здания уже спасено более 120 человек, уточнили в пресс-службе МЧС. Работа по поиску людей продолжается, добавили в ведомстве

Ранее, 3 июня, в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». На место происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

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Люди из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» в Москве вынуждены спасаться на крыше здания, сообщают в СМИ. По информации МЧС, в ходе пожара было спасено более 120 человек. «Часть людей, заблокированных в здании центра „Гранд Сетунь Плаза“, вышли на крышу. Другие находятся на 5, 6 и 7 этажах», — сообщается в telegram-канале Baza. По предварительной информации, из горящего здания уже спасено более 120 человек, уточнили в пресс-службе МЧС. Работа по поиску людей продолжается, добавили в ведомстве Ранее, 3 июня, в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». На место происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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