Новый глава МЧС впервые выехал на ЧП. Фото, видео

03 июня 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Министр Куренков лично прибыл на место пожара в Москве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Недавно назначенный министр МЧС России Александр Куренков прибыл на пожар в московском бизнес-центре. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Министр МЧС России А. Куренков прибыл на место пожара на ул. Горбунова, 2 в Москве», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее, 3 июня, в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». Сообщалось, что на месте ведется эвакуация и работают 15 единиц техники. Президент РФ Владимир Путин выдвинул новую кандидатуру на должность главы МЧС 23 мая, через два дня Александр Куренков был назначен на пост министра. Известно, что российский глава лично знаком с Куренковым и уверен в его профессиональных качествах. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Недавно назначенный министр МЧС России Александр Куренков прибыл на пожар в московском бизнес-центре. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. «Министр МЧС России А. Куренков прибыл на место пожара на ул. Горбунова, 2 в Москве», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее, 3 июня, в Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза». Сообщалось, что на месте ведется эвакуация и работают 15 единиц техники. Президент РФ Владимир Путин выдвинул новую кандидатуру на должность главы МЧС 23 мая, через два дня Александр Куренков был назначен на пост министра. Известно, что российский глава лично знаком с Куренковым и уверен в его профессиональных качествах.