Детей из ЛНР привезут отдыхать в Курганскую область

В лагерь Курганской области приедут отдыхать дети из ЛНР (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шадринск (Курганская область) приедут отдыхать дети из Луганской народной республики (ЛНР). Шадринский государственный педагогический университет (ШГПУ) организует для них специальную смену, говорится на официальном сайте вуза. Информацию о приезде детей из ЛНР URA.RU подтвердили в региональном департаменте образования.

«Коллектив педагогов ШГПУ, сотрудников и вожатых лагеря „Салют“ готовятся принимать детей из Луганской республики на смену. В Шадринск приедут 25 детей из ЛНР», — говорится в сообщении на сайте вуза. Представители университета проведут для гостей экскурсии в Шадринск. В лагере подготовили спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Смена продлится 10 дней.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, спасение населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, поражение объектов военной инфраструктуры украинской армии.