Отопительный сезон и какой будет зима: главное в Кургане за 2 октября

Курганцев ожидает предстоящей зимой климатическая норма, однако февраль порадует аномальным теплом. Осень завершится температурой, соответствующей средним показателям региона: октябрь отметится 3-4 градуса, ноябрь же опустится до -6...-7.
Начало зимы, декабрь и январь, принесут ожидаемые морозы в пределах нормы (-12...-14 и -14...-17 соответственно). Но именно февраль нарушит традиционную картину, став значительно теплее обычной температуры (-13...-15). О других важных новостях — в подборке URA.RU.
В Кургане запустили отопление еще в 155 домах
Отопительный сезон продолжается в Кургане. На 1 октября теплоснабжение было запущено одновременно в еще 155 многоквартирных домах города. В список домов вошли адреса на улицах 1-й микрорайон, Мая, Бульвар Солнечный, Бурова-Петрова, Володарского, Гоголя, Конституции, Карла Маркса, Коли Мяготина, Красина, Ленина и других. В случае если в течение двух-трех дней после публикации тепло в квартире не появилось, жителям рекомендуется обращаться в свою управляющую компанию для оперативного устранения неполадок.
Уволился замглавы Шадринска Волгарев
Заместитель главы Шадринска Андрей Волгарев, ранее переехавший из ХМАО, покинул должность через три месяца после назначения. Ранее он занимал позицию начальника участка энерготепловодоснабжения в структуре «Сургутнефтегаза». Источники сообщают, что Волгарев вернулся домой, а его обязанности теперь исполняет Анна Кремлева.
Новую стройку запустят в Кургане
Городские власти Кургана планируют продать 18 гектаров земли возле озера Левашово за 71 млн рублей. Участок предназначен для индивидуального жилищного строительства и блокированной застройки высотой до трех этажей. Проект рассчитан на семь лет, аукцион состоится в конце октября.
В Курганской области раскрыли серию убийств, совершенных более 40 лет назад
В Курганской области закончено следствие по делу о тройном убийстве, совершенном одним мужчиной с особой жестокостью. Установлено, что подозреваемый убил женщину в своей квартире в апреле 1998 года, мужчину в 1983-м и подростка в 1987-м. Преступления раскрыты благодаря работе следователей и сотрудников полиции, проведенным экспертизам и найденным вещественным доказательствам. Дело передано в суд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!