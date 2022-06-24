Инсайд: командующему войсками ЦВО прочат отставку

Лапин командует ЦВО с ноября 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Командующий Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковник Александр Лапин может покинуть свою должность. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в военных структурах. Причины предполагаемой масштабной рокировки не разглашаются.

«Генерал-полковник Александр Лапин, возможно, будет снят с должности командующего ЦВО. Это должность указная, на нее назначаются указом президента. Чтобы снять человека, нужно очень веское основание. По результатам этого основания уже принимается решение о дальнейшей судьбе», — рассказал один из источников.

Как пояснил собеседник, покинув должность командующего округа, Лапин может пойти как на повышение, так и на понижение, но вряд ли на пенсию: согласно Закону № 64-ФЗ предельный возраст пребывания на военной службе для генерал-полковников составляет 65 лет. А Александру Лапину в этом году исполнилось лишь 58, при этом кресло командующего он занимает почти пять лет — с ноября 2017 года.

Предшественники Лапина были сняты с должности командующего ЦВО примерно в этом же возрасте. Так, генерал-полковник Владимир Зарудницкий был отправлен в отставку в 59 лет. Указом президента России Владимира Путина он был назначен на должность начальника Военной академии Генштаба, что для командующего считается понижением.

А вот другие предшественники Лапина — генерал-полковник Владимир Чиркин и генерал Валерий Герасимов — покинули должность командующего ЦВО в 57 лет, уйдя на повышение. Чиркин стал главнокомандующим Сухопутными войсками и 9 мая 2013 года возглавил парад Победы на Красной площади. Герасимов стал начальником Генштаба, первым замминистра обороны РФ.

«Как правило, должность командующего округом занимают по нескольку лет, поэтому возможная отставка Лапина выглядит вполне логичной. Мы никогда не увидим документов, почему он снят, это будет известно лишь узкой среде. Просто однажды прочтем в СМИ, что Александр Лапин стал тем-то и там-то. А нам представят нового командующего», — говорит второй источник.

При этом третий собеседник агентства высказал мнение, что Лапин может остаться на своей должности в ближайшие годы. «Насколько мне известно, генерал-полковник Лапин на хорошем счету у начальства. Причин для его отставки нет», — считает инсайдер.

По словам других собеседников отставка командующего может произойти после окончания российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Судя по информации из открытых источников, Александр Лапин в настоящее время находится в зоне боевых действий. URA.RU неоднократно писало о том, что военачальник награждал медалями российских солдат. Соответствующее видео публиковало Минобороны РФ.

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