Лукашенко рассказал о расколе между Зеленским и ВСУ

03 июня 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Между Владимиром Зеленским и военными начинается конфликт, заявил Александр Лукашенко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине начинается раскол между военными и президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «На Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — цитирует Лукашенко белорусское издание Belta. По его словам, со стороны Украины некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит армию и военнослужащие осознают это. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Россия пошла на такие вынужденные меры для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На Украине начинается раскол между военными и президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «На Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — цитирует Лукашенко белорусское издание Belta. По его словам, со стороны Украины некому будет воевать, а территориальная оборона не заменит армию и военнослужащие осознают это. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Россия пошла на такие вынужденные меры для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.