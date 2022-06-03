ЕС решил отключить Сбербанк от SWIFT

Евросоюз отключит Сбербанк, Россельхозбанк, Московский Кредитный банк и Белорусский Банк Развития и Реконструкции от платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Европейского союза.
«ЕС распространяет существующий запрет на предоставление специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российские кредитные организации. В них входят крупнейший российский банк Сбербанк, Московский Кредитный банк и Россельхозбанк — и Белорусский Банк Развития и Реконструкции», — сообщается на сайте.
Ранее пресс-служба Сбербанка сообщала, что отключение банка от платежной системы SWIFT не повлияет на его работу. «Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — отмечали представители организации.
Антироссийская санкционная кампания стран ЕС продолжается с 2000-х годов и лишь усилилась после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Так, Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России 3 июня. Новые ограничения предусматривают частичный запрет на импорт нефти из РФ. Президент Хорватии Зоран Миланович предполагал, что новый пакет санкций лишь вызовет улыбку у президента РФ Владимира Путина.
Евросоюз отключит Сбербанк, Россельхозбанк, Московский Кредитный банк и Белорусский Банк Развития и Реконструкции от платежной системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Европейского союза. «ЕС распространяет существующий запрет на предоставление специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (SWIFT) еще на три российские кредитные организации. В них входят крупнейший российский банк Сбербанк, Московский Кредитный банк и Россельхозбанк — и Белорусский Банк Развития и Реконструкции», — сообщается на сайте. Ранее пресс-служба Сбербанка сообщала, что отключение банка от платежной системы SWIFT не повлияет на его работу. «Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — отмечали представители организации. Антироссийская санкционная кампания стран ЕС продолжается с 2000-х годов и лишь усилилась после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Так, Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России 3 июня. Новые ограничения предусматривают частичный запрет на импорт нефти из РФ. Президент Хорватии Зоран Миланович предполагал, что новый пакет санкций лишь вызовет улыбку у президента РФ Владимира Путина.