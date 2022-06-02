Курганский вуз готов разместить в общежитиях беженцев ДНР и ЛНР

Врио ректора КГСХА заявил о готовности университета разместить в своих общежитиях беженцев ДНР и ЛНР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Врио ректора Курганской сельхозакадемии Олег Филистеев заявил о готовности вуза разместить в своих общежитиях беженцев из Донецка и Луганска. Об этом URA.RU сообщил сам врио ректора.

«На сегодняшний день мы обсуждаем возможность заселять беженцев из ДНР и ЛНР в общежитиях КГСХА. Подробностей еще нет, пока мы выразили готовность предоставить им проживание», — рассказал URA.RU Филистеев. О том, в каких корпусах общежитий будут размещать беженцев и сколько будет доступных мест, врио ректора пообещал дать информацию позже.

Ранее URA.RU писало, что в город Шадринск Курганской области приедут отдыхать дети из Луганской народной республики (ЛНР). Коллектив Шадринского государственного педагогического университета и вожатые лагеря «Салют» примут на смену 25 детей. В том числе для гостей региона проведут экскурсии в Шадринск, а также спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.