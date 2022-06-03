Стоматолог рассказал об осложнении, навсегда меняющем цвет зубов

03 июня 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Тетрациклиновые препараты навсегда изменяют цвет зубной эмали Фото: Александр Мамаев © URA.RU Эмаль зубов навсегда потеряет белый цвет из-за приема противомикробных препаратов тетрациклиновой группы. Это осложнение называется «тетрациклиновые зубы». Об этом URA.RU рассказал стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский. «Человек принимает тетрациклин — противомикробный препарат, любой препарат тетрациклинового ряда и все. Детям дают тетрациклин и сразу появляются постоянные тетрациклиновые желтые зубы. И они уже никогда свой цвет не поменяют», — сказал Геннадий Шаргородский. По словам стоматолога, подобное осложнение нельзя восстановить. «Восстановительных процедур нет. Если еще чай с кофе как-то можно чуть-чуть убрать эту пигментацию, то тетрациклин, это изнутри идет. И фтор тоже не уберешь. Только виниры, коронки», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, добавил Шаргородский, на цвет зубной эмали могут повлиять крепкий чай и кофе. Ранее врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказал URA.RU, что плохая гигиена, кариес, вредные привычки, питание, приводящее к воспалительным процессам во рту, являются главными причинами потери зубов. Кроме того, нарушение иммунной системы, нарушение функций всех систем в организме также может привести к выпадению зубов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Эмаль зубов навсегда потеряет белый цвет из-за приема противомикробных препаратов тетрациклиновой группы. Это осложнение называется «тетрациклиновые зубы». Об этом URA.RU рассказал стоматолог, челюстно-лицевой хирург Геннадий Шаргородский. «Человек принимает тетрациклин — противомикробный препарат, любой препарат тетрациклинового ряда и все. Детям дают тетрациклин и сразу появляются постоянные тетрациклиновые желтые зубы. И они уже никогда свой цвет не поменяют», — сказал Геннадий Шаргородский. По словам стоматолога, подобное осложнение нельзя восстановить. «Восстановительных процедур нет. Если еще чай с кофе как-то можно чуть-чуть убрать эту пигментацию, то тетрациклин, это изнутри идет. И фтор тоже не уберешь. Только виниры, коронки», — уточнил собеседник агентства. Кроме того, добавил Шаргородский, на цвет зубной эмали могут повлиять крепкий чай и кофе. Ранее врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказал URA.RU, что плохая гигиена, кариес, вредные привычки, питание, приводящее к воспалительным процессам во рту, являются главными причинами потери зубов. Кроме того, нарушение иммунной системы, нарушение функций всех систем в организме также может привести к выпадению зубов.