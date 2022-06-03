Журналистов Кашина и Пивоварова признали иностранными агентами

03 июня 2022 в 23:17 Размер текста - 17 +

Минюст РФ признал Олега Кашина и Алексея Пивоварова иноагентами Фото: kashin.guru новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции России обновил реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Список пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и бизнесмен Евгений Чичваркин. Минюст РФ признал Олега Кашина, Алексея Пивоварова и Евгения Чичваркина иностранными агентами. Кроме того, в список иноагентов были внесены журналист Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович. Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Также в список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров, а также публицист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза и бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков.

Министерство юстиции России обновил реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Список пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и бизнесмен Евгений Чичваркин. Минюст РФ признал Олега Кашина, Алексея Пивоварова и Евгения Чичваркина иностранными агентами. Кроме того, в список иноагентов были внесены журналист Михаил Соколов, художница Юлия Цветкова, политолог Николай Петров и активистка Ирина Данилович. Ранее сообщалось, что в реестр СМИ-иноагентов был внесен рэпер Face (Иван Дремин). В апреле иностранными агентами признали блогера Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман. Также в список СМИ-иноагентов попали бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналист Александр Невзоров, а также публицист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза и бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Леонид Волков.