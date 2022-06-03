Захарова потребовала США объясниться за поставки «Ми-17» Украине

04 июня 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Российские военные вертолеты были переданы США для поставки в Афганистан Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Администрация президента США должна объяснить, на каком основании Вашингтон передает Украине четыре российских вертолета «Ми-17», которые были переданы РФ для эксплуатации в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «В анонсированный 1 июня Администрацией США пакет „помощи“ Украине включены, помимо прочего, четыре вертолета „Ми-17“, которые наша страна ранее передала Соединенным Штатам для эксплуатации исключительно в Афганистане», — говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она уточнила, что в контракте юридически закреплено, что российские вертолеты должны быть поставлены в Афганистан для вооруженных сил исламской республики. Представитель МИД добавила, что российское посольство в США потребовало Госдепартамент представить развернутые объяснения по этому поводу, но не получило «никакого внятного ответа». «Поведение США — вопиющий пример политики „двойных стандартов“, когда Вашингтон выполняет только удобные для него в данный конкретный момент договоренности», — заключила Захарова. Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничества выразила протест в связи с передачей США «Ми-17» Украине, передает RT. Помимо российских вертолетов США планируют передать Украине реактивные системы залпового огня, противотанковые управляемые ракеты и тысячи единиц другого противотанкового вооружения, сообщает «Национальная служба новостей». США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. В связи с этим конгресс США потребовал Байдена отчитаться о тратах на Украину.

Администрация президента США должна объяснить, на каком основании Вашингтон передает Украине четыре российских вертолета «Ми-17», которые были переданы РФ для эксплуатации в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «В анонсированный 1 июня Администрацией США пакет „помощи“ Украине включены, помимо прочего, четыре вертолета „Ми-17“, которые наша страна ранее передала Соединенным Штатам для эксплуатации исключительно в Афганистане», — говорится в комментарии Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она уточнила, что в контракте юридически закреплено, что российские вертолеты должны быть поставлены в Афганистан для вооруженных сил исламской республики. Представитель МИД добавила, что российское посольство в США потребовало Госдепартамент представить развернутые объяснения по этому поводу, но не получило «никакого внятного ответа». «Поведение США — вопиющий пример политики „двойных стандартов“, когда Вашингтон выполняет только удобные для него в данный конкретный момент договоренности», — заключила Захарова. Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничества выразила протест в связи с передачей США «Ми-17» Украине, передает RT. Помимо российских вертолетов США планируют передать Украине реактивные системы залпового огня, противотанковые управляемые ракеты и тысячи единиц другого противотанкового вооружения, сообщает «Национальная служба новостей». США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Американский президент Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. В связи с этим конгресс США потребовал Байдена отчитаться о тратах на Украину.