Конгресс США потребовал от Байдена отчет о тратах на Украину

03 июня 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Члены Конгресса СЩА требуют отчетности о затратах на военную помощь Киеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены Конгресса потребовали от администрации президента США Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании выделенных на военную помощь Украине средств. Без отчетности законодатели не смогут оказать значительную поддержку потенциальным пакетам помощи Киеву в будущем. «Правительство США направляет миллиарды гуманитарной, экономической и военной помощи, чтобы помочь украинскому народу <…> и американский народ ожидает сильного надзора со стороны Конгресса и полного учета со стороны Министерства обороны», — приводит слова сенатора Элизабет Уоррен газета Politico. По информации издания, еще до утверждения законодательным органом пакета помощи Украине на 40 млрд долларов Пентагон с трудом справлялся с требованиями Конгресса по надзору за расходами. Сейчас же сенаторы заявляют о необходимости тщательно отслеживать направляемые средства. Законодатели предупредили, что потенциальный пакет помощи Киеву в будущем может потерять поддержку подавляющего большинства членов Конгресса. США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. При этом в конце мая администрация Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных нанести удар по России в кратчайшие сроки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Члены Конгресса потребовали от администрации президента США Джо Байдена предоставить детальную информацию о расходовании выделенных на военную помощь Украине средств. Без отчетности законодатели не смогут оказать значительную поддержку потенциальным пакетам помощи Киеву в будущем. «Правительство США направляет миллиарды гуманитарной, экономической и военной помощи, чтобы помочь украинскому народу <…> и американский народ ожидает сильного надзора со стороны Конгресса и полного учета со стороны Министерства обороны», — приводит слова сенатора Элизабет Уоррен газета Politico. По информации издания, еще до утверждения законодательным органом пакета помощи Украине на 40 млрд долларов Пентагон с трудом справлялся с требованиями Конгресса по надзору за расходами. Сейчас же сенаторы заявляют о необходимости тщательно отслеживать направляемые средства. Законодатели предупредили, что потенциальный пакет помощи Киеву в будущем может потерять поддержку подавляющего большинства членов Конгресса. США усилили поставки вооружения с началом специальной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Сообщалось, что финансовые запасы США исчерпаны. При этом в конце мая администрация Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных нанести удар по России в кратчайшие сроки.