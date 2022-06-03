03 июня 2022

Бизнесмен-иноагент Чичваркин признал, что финансирует ВСУ

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Евгений Чичваркин заявил, что ожидал статуса иноагента из-за помощи Украине на 2,5 млн долларов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предприниматель Евгений Чичваркин, которого 3 июня Минюст РФ внес в реестр иноагентов, заявил, что ожидал этого давно. Он отметил, что антивоенный комитет, в который он входит уже отправил на Украину гумпомощь на сумму более, чем на два миллиона долларов.

«Я вхожу в антивоенный комитет, мы отправили в Украину и в украинскую армию гуманитарной помощи на два с половиной миллиона [долларов], поэтому я, конечно, ожидал давно», — отметил Чичваркин, передает «Коммерсант» слова предпринимателя в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России обновил реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Список пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и бизнесмен Евгений Чичваркин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.

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Предприниматель Евгений Чичваркин, которого 3 июня Минюст РФ внес в реестр иноагентов, заявил, что ожидал этого давно. Он отметил, что антивоенный комитет, в который он входит уже отправил на Украину гумпомощь на сумму более, чем на два миллиона долларов. «Я вхожу в антивоенный комитет, мы отправили в Украину и в украинскую армию гуманитарной помощи на два с половиной миллиона [долларов], поэтому я, конечно, ожидал давно», — отметил Чичваркин, передает «Коммерсант» слова предпринимателя в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России обновил реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Список пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и бизнесмен Евгений Чичваркин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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