Бизнесмен-иноагент Чичваркин признал, что финансирует ВСУ

04 июня 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Евгений Чичваркин заявил, что ожидал статуса иноагента из-за помощи Украине на 2,5 млн долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматель Евгений Чичваркин, которого 3 июня Минюст РФ внес в реестр иноагентов, заявил, что ожидал этого давно. Он отметил, что антивоенный комитет, в который он входит уже отправил на Украину гумпомощь на сумму более, чем на два миллиона долларов. «Я вхожу в антивоенный комитет, мы отправили в Украину и в украинскую армию гуманитарной помощи на два с половиной миллиона [долларов], поэтому я, конечно, ожидал давно», — отметил Чичваркин, передает «Коммерсант» слова предпринимателя в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России обновил реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Список пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и бизнесмен Евгений Чичваркин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Предприниматель Евгений Чичваркин, которого 3 июня Минюст РФ внес в реестр иноагентов, заявил, что ожидал этого давно. Он отметил, что антивоенный комитет, в который он входит уже отправил на Украину гумпомощь на сумму более, чем на два миллиона долларов. «Я вхожу в антивоенный комитет, мы отправили в Украину и в украинскую армию гуманитарной помощи на два с половиной миллиона [долларов], поэтому я, конечно, ожидал давно», — отметил Чичваркин, передает «Коммерсант» слова предпринимателя в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России обновил реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Список пополнили журналисты Алексей Пивоваров, Олег Кашин и бизнесмен Евгений Чичваркин. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.