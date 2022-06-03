Экс-премьер Италии назвал превосходство России над Западом

04 июня 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Запад изолирован от всего мира в то время, как Россия отрезана только западных стран, заявил Сильвио Берлускони Фото: depositphotos.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия может и изолирована от Запада, но Запад отстранен от всего мира. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Украинский кризис показал нам тревожный факт для настоящего и, прежде всего, для будущего. Россия изолирована от Запада, а Запад изолирован от всего мира», — заявил Сильвио Берлускони в статье для итальянской газеты Giornale. Он также отметил, что под Западом подразумеваются лишь США, Евросоюз и некоторые страны Тихоокеанского региона, связанные с Вашингтоном, например Австралия и Япония. Экс-премьер подчеркнул, что даже Турция не поддерживает все западные решения, принимаемые против России, несмотря на свою важную роль в Североатлантическом альянсе. Ранее Берлускони заявлял, что Европе следует убедить Киев принять требования России, касающиеся спецоперации. Также экс-премьер отмечал, что считает президента РФ Владимира Путина единственным крупным мировым лидером. Президент Франции Эммануэль Макрон запретил унижать Россию, заявив, что страны рано или поздно восстановят сотрудничество с ней. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.

Россия может и изолирована от Запада, но Запад отстранен от всего мира. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Украинский кризис показал нам тревожный факт для настоящего и, прежде всего, для будущего. Россия изолирована от Запада, а Запад изолирован от всего мира», — заявил Сильвио Берлускони в статье для итальянской газеты Giornale. Он также отметил, что под Западом подразумеваются лишь США, Евросоюз и некоторые страны Тихоокеанского региона, связанные с Вашингтоном, например Австралия и Япония. Экс-премьер подчеркнул, что даже Турция не поддерживает все западные решения, принимаемые против России, несмотря на свою важную роль в Североатлантическом альянсе. Ранее Берлускони заявлял, что Европе следует убедить Киев принять требования России, касающиеся спецоперации. Также экс-премьер отмечал, что считает президента РФ Владимира Путина единственным крупным мировым лидером. Президент Франции Эммануэль Макрон запретил унижать Россию, заявив, что страны рано или поздно восстановят сотрудничество с ней. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.