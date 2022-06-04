IOWA стала специальным гостем в честь дня рождения ТРЦ VEER MALL Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге 4 июня стало богато на культурные мероприятия. Пока одна часть екатеринбуржцев наслаждается на стадионе «Екатеринбург Арена» ранее многократно перенесенным концертом «Руки вверх», в северном районе города — Уралмаш, в ТРЦ VEER MALL выступила белорусско-российская поп-рок-группа IOWA. Об этом сообщает корреспондент с места событий.

Вокалистка коллектива Екатерина Иванчикова настолько активно и нетипично для артиста двигалась на сцене, что даже напомнила зрителям фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. Сама певица призналась: она настолько кайфует от своей работы, что старается поделиться своей энергией со зрителями.

«Меня иногда спрашивают: „Ты под чем?“. Я никогда ничего не употребляла! Только вашу вкусную еду сегодня», — заявила солистка IOWA. К слову, аудитория вскоре и сама присоединилась к необычным движениям группы — Иванчикова предложила слушателям станцевать танец из детства — танец «Маленьких утят». Пришедшие на концерт екатеринбуржцы тут же принялись повторять за ней движения под песню «Пой».

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Безусловным музыкальным фаворитом слушателей стали хиты группы IOWA — «Маршрутка» и «Улыбайся». Их, судя по крикам из толпы, ждали больше всего. И как только песни зазвучали, горожане начали петь во весь голос и стали дополнительным музыкальным сопровождением IOWA. В какие-то моменты солистка даже переставала петь — за нее это делала толпа.

Людей на бесплатном концерте собралось достаточно много. Некоторым не хватило места с хорошим обзором, поэтому пришлось залазить на ближайшие возвышенности. Например, дети облюбовали крышу деревянной конструкции, которая находилась на площадке, а один мужчина залез на место, где сидели организаторы со специальной аппаратурой.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Группа IOWA приехала в Екатеринбург с бесплатным концертом в честь дня рождения ТРЦ VEER MALL. 4 июня второй по площади торговый центр отмечает год своей работы. Завтра екатеринбуржцев ожидает продолжение праздника — с 12.00 до 18.00 возле ТРЦ пройдет выставка и шоу редких автомобилей.

ТРЦ VEER Mall открылся в Екатеринбурге в районе улиц Космонавтов — Шефской 1 июня 2021 года. Центр с торговыми площадями стал вторым в городе по площади и первым — по уникальным инженерным и дизайнерским решениям. У VEER Mall необычный фасад с эффектом движения, полностью прозрачная крыша, внутри для посетителей сделал амфитеатр и стеклянный мост.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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