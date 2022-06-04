На концерте группы «Руки вверх» десятки тысяч свердловчан зажгли фонарики

На «Екатеринбург-Арене» 4 июня состоялся концерт группы «Руки вверх», во время исполнения одного из хитов организаторы приглушили свет и тысячи екатеринбуржцев зажгли фонарики на телефонах. Об этом сообщает корреспондент URA.RU c места событий.

Выступление Сергея Жукова с группой собрало почти полностью заполненный стадион, певец сообщил, что на «Екатеринбург-Арене» находится 30 тысяч жителей. На концерте екатеринбуржцы услышали хиты группы «Руки вверх»: «Пропадаешь зря», «Крошка моя», «18 мне уже». Также на сцене появился родной брат фронтмена группы Михаил Жуков.

Ранее URA.RU сообщало, что за несколько часов до концерта многие фанаты уже были на стадионе из-за чего организовалась длинная очередь в туалет. Агентство подробно рассказывало детали с концерта Жукова.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU