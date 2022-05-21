В Госдуме предложили казнить комбрига ВСУ «Волыну»

21 мая 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

В Госдуме призвали судить Сергея Волынского по всей строгости закона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу «Волына», который вместе со своими подчиненными был заблокирован на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, может быть вместе с остальными приговорен к смертной казни. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. «Все преступления были совершены именно там [в ДНР и ЛНР]. Как только во всех субъектах РФ появятся суды присяжных, могут и смертную казнь присуждать и у нас. Но, конечно, „азовцев“ (члены националистического батальона „Азов“ — запрещенная на территории РФ террористическая организация) надо судить в ДНР и ЛНР», — сказал он. Российский президент Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации территории, а также спасению мирных граждан Донбасса, которых долгие годы обстреливали ВСУ и члены националистических батальонов. В результате действий российской армии под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ЛНР и ДНР. На данный момент полностью зачищен город Мариуполь — на этой территории на заводе «Азовсталь» долгое время были заблокированы украинские боевики. Сначала планировался штурм завода, но Путин отменил его, чтобы не подвергать российских солдат опасности. Через некоторое время в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. И Волына, и заместитель командира нацбата Святослав Паламарь, известный как Калина, а потом и сам действующий командир «Азова» Денис Прокопенко покинули завод 20 мая.

Командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу «Волына», который вместе со своими подчиненными был заблокирован на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, может быть вместе с остальными приговорен к смертной казни. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. «Все преступления были совершены именно там [в ДНР и ЛНР]. Как только во всех субъектах РФ появятся суды присяжных, могут и смертную казнь присуждать и у нас. Но, конечно, „азовцев“ (члены националистического батальона „Азов“ — запрещенная на территории РФ террористическая организация) надо судить в ДНР и ЛНР», — сказал он. Российский президент Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию по денацификации и демилитаризации территории, а также спасению мирных граждан Донбасса, которых долгие годы обстреливали ВСУ и члены националистических батальонов. В результате действий российской армии под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории ЛНР и ДНР. На данный момент полностью зачищен город Мариуполь — на этой территории на заводе «Азовсталь» долгое время были заблокированы украинские боевики. Сначала планировался штурм завода, но Путин отменил его, чтобы не подвергать российских солдат опасности. Через некоторое время в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих ВСУ и националистов. И Волына, и заместитель командира нацбата Святослав Паламарь, известный как Калина, а потом и сам действующий командир «Азова» Денис Прокопенко покинули завод 20 мая.