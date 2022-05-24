Япония ответила КНДР на запуск баллистических ракет

о мнению представителей Японии, это была провокацияФото: Пресс-служба Роскосмоса
Власти Японии выразили проест КНДР, назвав прямой провокацией осуществление ракетных запусков почти сразу же после официального визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию. Об этом заявил в среду журналистам японский министр обороны Нобуо Киси.
«Это очевидная провокация со стороны Северной Кореи. Это абсолютно неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам», — сказал он, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Отмечается, что две ракеты упали вне экономической зоны Японии. Незадолго до этих событий лидер США Джо Байден приезжал в Сеул и Токио.
Ранее, 4 мая, КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Тогда в КНДР официально не сообщили о пуске. При этом официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Позже Япония выразила протест из-за запуска снаряда. Несколько дней спустя Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Южнокорейское агентство Yonhap News уточнило, что военные таким образом анализировали дальность и высоту ракеты.
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Власти Японии выразили проест КНДР, назвав прямой провокацией осуществление ракетных запусков почти сразу же после официального визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию. Об этом заявил в среду журналистам японский министр обороны Нобуо Киси. «Это очевидная провокация со стороны Северной Кореи. Это абсолютно неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам», — сказал он, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Отмечается, что две ракеты упали вне экономической зоны Японии. Незадолго до этих событий лидер США Джо Байден приезжал в Сеул и Токио. Ранее, 4 мая, КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Тогда в КНДР официально не сообщили о пуске. При этом официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Позже Япония выразила протест из-за запуска снаряда. Несколько дней спустя Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Южнокорейское агентство Yonhap News уточнило, что военные таким образом анализировали дальность и высоту ракеты.