24 мая 2022

Япония ответила КНДР на запуск баллистических ракет

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о мнению представителей Японии, это была провокация Фото:

Власти Японии выразили проест КНДР, назвав прямой провокацией осуществление ракетных запусков почти сразу же после официального визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию. Об этом заявил в среду журналистам японский министр обороны Нобуо Киси.

«Это очевидная провокация со стороны Северной Кореи. Это абсолютно неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам», — сказал он, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Отмечается, что две ракеты упали вне экономической зоны Японии. Незадолго до этих событий лидер США Джо Байден приезжал в Сеул и Токио.

Ранее, 4 мая, КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Тогда в КНДР официально не сообщили о пуске. При этом официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Позже Япония выразила протест из-за запуска снаряда. Несколько дней спустя Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Южнокорейское агентство Yonhap News уточнило, что военные таким образом анализировали дальность и высоту ракеты.

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Власти Японии выразили проест КНДР, назвав прямой провокацией осуществление ракетных запусков почти сразу же после официального визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию. Об этом заявил в среду журналистам японский министр обороны Нобуо Киси. «Это очевидная провокация со стороны Северной Кореи. Это абсолютно неприемлемо. Мы выразили протест по дипломатическим каналам», — сказал он, передает ТАСС. Ранее стало известно, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Отмечается, что две ракеты упали вне экономической зоны Японии. Незадолго до этих событий лидер США Джо Байден приезжал в Сеул и Токио. Ранее, 4 мая, КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Тогда в КНДР официально не сообщили о пуске. При этом официальные лица и военные Южной Кореи и Японии заявляли, что это была баллистическая ракета. Позже Япония выразила протест из-за запуска снаряда. Несколько дней спустя Северная Корея вновь выпустила неизвестный снаряд в сторону Японии. Южнокорейское агентство Yonhap News уточнило, что военные таким образом анализировали дальность и высоту ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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