Власти Запорожья: российский рубль вытеснил украинскую гривну

05 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Рубль занял главную позицию в платежах, сообщил Владимир Рогов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, которая находится под контролем российских военных. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой», — пояснил он, слова Рогова передает РИА «Новости». Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины после эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. Действия РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, а также на защиту населения Донбасса от постоянных обстрелов украинскими военными и нацбатами. В марте этого года сообщалось об освобождении значительных территорий Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям этих территорий получать гражданство России в упрощенном порядке. Поэтому граждане смогут получить социальные гарантии, в частности, высоко-технологичное лечение, дополняет РАПСИ. Там также начали работать временные администрации, пишут Дни.ру. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, которая находится под контролем российских военных. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой», — пояснил он, слова Рогова передает РИА «Новости». Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины после эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. Действия РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, а также на защиту населения Донбасса от постоянных обстрелов украинскими военными и нацбатами. В марте этого года сообщалось об освобождении значительных территорий Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям этих территорий получать гражданство России в упрощенном порядке. Поэтому граждане смогут получить социальные гарантии, в частности, высоко-технологичное лечение, дополняет РАПСИ. Там также начали работать временные администрации, пишут Дни.ру.