Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, которая находится под контролем российских военных. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остается бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадежной и неуверенной валютой», — пояснил он, слова Рогова передает РИА «Новости».
Россия начала вынужденную спецоперацию на территории Украины после эскалации военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ. Действия РФ направлены на демилитаризацию и денацификацию территории, а также на защиту населения Донбасса от постоянных обстрелов украинскими военными и нацбатами.
В марте этого года сообщалось об освобождении значительных территорий Запорожской области. Президент РФ Владимир Путин разрешил жителям этих территорий получать гражданство России в упрощенном порядке. Поэтому граждане смогут получить социальные гарантии, в частности, высоко-технологичное лечение, дополняет РАПСИ. Там также начали работать временные администрации, пишут Дни.ру.
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