В Запорожской области уничтожили украинских диверсантов

В Запорожской области, большая часть которой находится под контролем Вооруженных сил РФ, ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — рассказал Владимир Рогов РИА «Новости».
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Россия пошла на такие вынужденные меры для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
В Запорожской области, большая часть которой находится под контролем Вооруженных сил РФ, ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — рассказал Владимир Рогов РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Россия пошла на такие вынужденные меры для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.