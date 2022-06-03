03 июня 2022

В Запорожской области уничтожили украинских диверсантов

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, армия, пулеметчик, бронемашина, солдат
В Мелитопольском районе уничтожили группу украинских диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области, большая часть которой находится под контролем Вооруженных сил РФ, ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — рассказал Владимир Рогов РИА «Новости».

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Россия пошла на такие вынужденные меры для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В Запорожской области, большая часть которой находится под контролем Вооруженных сил РФ, ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — рассказал Владимир Рогов РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Россия пошла на такие вынужденные меры для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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