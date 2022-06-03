В Запорожской области уничтожили украинских диверсантов

04 июня 2022 в 03:46 Размер текста - 17 +

В Мелитопольском районе уничтожили группу украинских диверсантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области, большая часть которой находится под контролем Вооруженных сил РФ, ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — рассказал Владимир Рогов РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Россия пошла на такие вынужденные меры для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В Запорожской области, большая часть которой находится под контролем Вооруженных сил РФ, ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. «В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — рассказал Владимир Рогов РИА «Новости». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Россия пошла на такие вынужденные меры для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины, заявлял президент РФ Владимир Путин. Украина потеряла около половины состава армии, участвовавшей в боевых действиях на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, сказал URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.