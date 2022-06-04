Вышиванку Зеленского продали за 100 тысяч долларов

05 июня 2022 в 09:33 Размер текста - 17 +

Покупателем вышиванки стала юридическая компания Asters USA Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рубашку, в которую президент Украины Владимир Зеленский был одет в День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов США. Сам аукцион проходил в Вашингтоне. Об этом сообщают украинские СМИ. «Рубашку продали на аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов. Покупателем лота стала юридическая компания Asters USA», — отмечает УНИАН. Ранее Зеленский опубликовал в соцсетях фотографию в вышиванке, которую комментаторы признали русской рубашкой с косым воротом — косовороткой. Подписчики украинского лидера сочли публикацию возмутительной и оскорбительной. В социальной сети по этому поводу разгорелся скандал. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал подобную критику немотивированной. Украинский дизайнер Артем Климчук, который стал автором вышиванки, сказал, что делал все на основе образцов, хранящихся в музее, но немного «осовременил». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Рубашку, в которую президент Украины Владимир Зеленский был одет в День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе за 100 тысяч долларов США. Сам аукцион проходил в Вашингтоне. Об этом сообщают украинские СМИ. «Рубашку продали на аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов. Покупателем лота стала юридическая компания Asters USA», — отмечает УНИАН. Ранее Зеленский опубликовал в соцсетях фотографию в вышиванке, которую комментаторы признали русской рубашкой с косым воротом — косовороткой. Подписчики украинского лидера сочли публикацию возмутительной и оскорбительной. В социальной сети по этому поводу разгорелся скандал. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал подобную критику немотивированной. Украинский дизайнер Артем Климчук, который стал автором вышиванки, сказал, что делал все на основе образцов, хранящихся в музее, но немного «осовременил».