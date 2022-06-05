Захарова обвинила Борреля в отсутствии совести

У верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля «дефицит» совести. Такое заявление в своем telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Господин Боррель, Вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что Вам мешает? Единственное, что Вам не дает это сделать, — дефицит совести», — написала Захарова.
Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы из Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти обвинения несправедливы и вывозу зерна мешают порты, которые были заминированы Вооруженными силами Украину (ВСУ). Президент также заявил, что украинское зерно можно вывезти и через другие территории.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начала Путин отдал 24 февраля. Глава государства заявил, что растущие угрозы мирным жителям Донбасса и России не оставили другого выбора. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.
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