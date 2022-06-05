Свердловский рабочий устроил автопробег в поддержку спецоперации. Видео, фото

06 июня 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

В акции приняли участие около ста человек (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) устроили автопробег в честь ветеранов и российских воинов, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Его организовал Василий Волков — исполняющий обязанности мастера цеха в компании «ФОРЭС». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что в акции приняли участие почти 100 человек. «Этот автопробег — дань уважения нашим ребятам: всем воинам сухоложской и уральской земли. На акцию откликнулись около ста человек — колонной из почти 70-ти машин мы проехали по военным мемориалам и возложили цветы», — говорится в сообщении. В конце автопробега участники выстроились буквой V, растянув георгиевскую ленточку. «Антон Камаев, Вадим Воропаев, Алексей Сивец — наши сухоложские парни, которые вернулись двухсотыми и уже похоронены дома — в Сухом Логу. Это, к сожалению, не все сухоложские парни, которые погибли за время спецоперации», — добавил инициатор автопробега. По словам Волкова, помощь в организации оказали — глава городского округа Роман Валов, атаман Среднеуральского отдела оренбургского казачьего войска Александр Филипов, директор сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александр Константинов и настоятель Храма Святого Богоявления отец Владимир. «За наших мужиков! За Донбасс! За Россию! За нашу память и ветеранов, за женщин и детей, за Одессу и Мариуполь! Каждый русский человек с вами и за вас. За Победу! За Правду!», — закончил Волков. Участники автопробега в поддержку спецоперации Фото: Василий Волков, vk.com На фото слева направо: Василий Волков, Александр Константинов, отец Владимир, Роман Валов и Александр Филипов Фото: Василий Волков В автопробеге задействовано около 70-ти машин Фото: Василий Волков На фото слева направо: Роман Валов, Александр Филипов, отец Владимир, Александр Константинов и Василий Волков Фото: Василий Волков Участники вытягивают георгиевскую ленточку в виде буквы V Фото: Василий Волков, vk.com Фото: Василий Волков, vk.com Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Сухом Логу (Свердловская область) устроили автопробег в честь ветеранов и российских воинов, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Его организовал Василий Волков — исполняющий обязанности мастера цеха в компании «ФОРЭС». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что в акции приняли участие почти 100 человек. «Этот автопробег — дань уважения нашим ребятам: всем воинам сухоложской и уральской земли. На акцию откликнулись около ста человек — колонной из почти 70-ти машин мы проехали по военным мемориалам и возложили цветы», — говорится в сообщении. В конце автопробега участники выстроились буквой V, растянув георгиевскую ленточку. «Антон Камаев, Вадим Воропаев, Алексей Сивец — наши сухоложские парни, которые вернулись двухсотыми и уже похоронены дома — в Сухом Логу. Это, к сожалению, не все сухоложские парни, которые погибли за время спецоперации», — добавил инициатор автопробега. По словам Волкова, помощь в организации оказали — глава городского округа Роман Валов, атаман Среднеуральского отдела оренбургского казачьего войска Александр Филипов, директор сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александр Константинов и настоятель Храма Святого Богоявления отец Владимир. «За наших мужиков! За Донбасс! За Россию! За нашу память и ветеранов, за женщин и детей, за Одессу и Мариуполь! Каждый русский человек с вами и за вас. За Победу! За Правду!», — закончил Волков.