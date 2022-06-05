В Сухом Логу (Свердловская область) устроили автопробег в честь ветеранов и российских воинов, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Его организовал Василий Волков — исполняющий обязанности мастера цеха в компании «ФОРЭС». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что в акции приняли участие почти 100 человек.
«Этот автопробег — дань уважения нашим ребятам: всем воинам сухоложской и уральской земли. На акцию откликнулись около ста человек — колонной из почти 70-ти машин мы проехали по военным мемориалам и возложили цветы», — говорится в сообщении. В конце автопробега участники выстроились буквой V, растянув георгиевскую ленточку.
«Антон Камаев, Вадим Воропаев, Алексей Сивец — наши сухоложские парни, которые вернулись двухсотыми и уже похоронены дома — в Сухом Логу. Это, к сожалению, не все сухоложские парни, которые погибли за время спецоперации», — добавил инициатор автопробега.
По словам Волкова, помощь в организации оказали — глава городского округа Роман Валов, атаман Среднеуральского отдела оренбургского казачьего войска Александр Филипов, директор сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александр Константинов и настоятель Храма Святого Богоявления отец Владимир. «За наших мужиков! За Донбасс! За Россию! За нашу память и ветеранов, за женщин и детей, за Одессу и Мариуполь! Каждый русский человек с вами и за вас. За Победу! За Правду!», — закончил Волков.
Участники автопробега в поддержку спецоперации
Фото: Василий Волков, vk.com
На фото слева направо: Василий Волков, Александр Константинов, отец Владимир, Роман Валов и Александр Филипов
Фото: Василий Волков
В автопробеге задействовано около 70-ти машин
Фото: Василий Волков
На фото слева направо: Роман Валов, Александр Филипов, отец Владимир, Александр Константинов и Василий Волков
Фото: Василий Волков
Участники вытягивают георгиевскую ленточку в виде буквы V
В Сухом Логу (Свердловская область) устроили автопробег в честь ветеранов и российских воинов, участвующих в спецоперации РФ на Украине. Его организовал Василий Волков — исполняющий обязанности мастера цеха в компании «ФОРЭС». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что в акции приняли участие почти 100 человек. «Этот автопробег — дань уважения нашим ребятам: всем воинам сухоложской и уральской земли. На акцию откликнулись около ста человек — колонной из почти 70-ти машин мы проехали по военным мемориалам и возложили цветы», — говорится в сообщении. В конце автопробега участники выстроились буквой V, растянув георгиевскую ленточку. «Антон Камаев, Вадим Воропаев, Алексей Сивец — наши сухоложские парни, которые вернулись двухсотыми и уже похоронены дома — в Сухом Логу. Это, к сожалению, не все сухоложские парни, которые погибли за время спецоперации», — добавил инициатор автопробега. По словам Волкова, помощь в организации оказали — глава городского округа Роман Валов, атаман Среднеуральского отдела оренбургского казачьего войска Александр Филипов, директор сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» Александр Константинов и настоятель Храма Святого Богоявления отец Владимир. «За наших мужиков! За Донбасс! За Россию! За нашу память и ветеранов, за женщин и детей, за Одессу и Мариуполь! Каждый русский человек с вами и за вас. За Победу! За Правду!», — закончил Волков.