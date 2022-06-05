Общественники подали в суд на Mercedes, Volkswagen и Toyota

06 июня 2022 в 05:34 Размер текста - 17 +

ОПИ: иностранные компании, которые приостановили работу в РФ, нарушают права российских потребителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Подробностями поделился глава ОПИ Олег Павлов. В конце марта ОПИ предъявила иски о защите прав неопределенного круга потребителей против крупнейших автоконцернов, в том числе Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor. Речь идет о претензиях к отечественным юридическим лицам — импортерам продукции и запчастей к ней, поделился с «Известиями» глава организации Олег Павлов. Роспотребнадзор согласился вступить в судебные процессы как госорган, который дает заключение по делу для защиты прав потребителей. Олег Павлов пояснил, что основное требования к автоконцернам — прекратить исполнение санкций и возобновить поставки автомобилей, запасных частей и деталей. После начала спецоперации России на Украине ЕС и США начали вводить жесткие санкции. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, утверждали, что они должны нанести удар по всей экономике, по социальной и гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину РФ. В то же время президент РФ Владимир Путин говорил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Подробностями поделился глава ОПИ Олег Павлов. В конце марта ОПИ предъявила иски о защите прав неопределенного круга потребителей против крупнейших автоконцернов, в том числе Volkswagen, Mercedes-Benz, General Motors и Toyota Motor. Речь идет о претензиях к отечественным юридическим лицам — импортерам продукции и запчастей к ней, поделился с «Известиями» глава организации Олег Павлов. Роспотребнадзор согласился вступить в судебные процессы как госорган, который дает заключение по делу для защиты прав потребителей. Олег Павлов пояснил, что основное требования к автоконцернам — прекратить исполнение санкций и возобновить поставки автомобилей, запасных частей и деталей. После начала спецоперации России на Украине ЕС и США начали вводить жесткие санкции. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, утверждали, что они должны нанести удар по всей экономике, по социальной и гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину РФ. В то же время президент РФ Владимир Путин говорил, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии.