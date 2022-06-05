Посол США в РФ исключил полный разрыв отношений с Россией

06 июня 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

По словам американского посла, полностью разорвать отношения с Россией невозможно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Американский посол в России Джон Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом политик сообщил в интервью агентству ТАСС. «Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум», — рассказал Джон Салливан агентству ТАСС . Ранее URA.RU писало, что посол США в РФ призвал возобновить диалог с Россией по безопасности и контролю за вооружением. По его словам, переговоры должны состояться на благо всего человечества. Также, официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что Запад уже давно перешел к разрыву отношений с Россией. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Американский посол в России Джон Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом политик сообщил в интервью агентству ТАСС. «Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум», — рассказал Джон Салливан агентству ТАСС. Ранее URA.RU писало, что посол США в РФ призвал возобновить диалог с Россией по безопасности и контролю за вооружением. По его словам, переговоры должны состояться на благо всего человечества. Также, официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что Запад уже давно перешел к разрыву отношений с Россией.