05 июня 2022

Посол США в РФ исключил полный разрыв отношений с Россией

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По словам американского посла, полностью разорвать отношения с Россией невозможно Фото:

Американский посол в России Джон Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом политик сообщил в интервью агентству ТАСС.

«Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум», — рассказал Джон Салливан агентству ТАСС.

Ранее URA.RU писало, что посол США в РФ призвал возобновить диалог с Россией по безопасности и контролю за вооружением. По его словам, переговоры должны состояться на благо всего человечества. Также, официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что Запад уже давно перешел к разрыву отношений с Россией.

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Американский посол в России Джон Салливан заявил о невозможности полного разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом политик сообщил в интервью агентству ТАСС. «Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум», — рассказал Джон Салливан агентству ТАСС. Ранее URA.RU писало, что посол США в РФ призвал возобновить диалог с Россией по безопасности и контролю за вооружением. По его словам, переговоры должны состояться на благо всего человечества. Также, официальный представитель МИД РФ Захарова заявила, что Запад уже давно перешел к разрыву отношений с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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