EurAsia Daily: украинские беженцы взбесили жителей ЕС. «Они не хотят работать»

06 июня 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Жители Германии недовольны неработающими украинцами Фото: Николай Бастриков © URA.RU Граждане Германии, входящей в Евросоюз, недовольны решением властей страны выдавать трудоспособным беженцам из Украины пособия по безработице, большинство из которых после этого не собирается трудоустраиваться. Такую информацию сообщает издание EurAsia Daily. «В центрах занятости ожидается более 740 тысяч работоспособных украинских граждан, претендующих на получение пособия. Немцы раскритиковали решение правительства о предоставлении украинцам базовых пособий по безработице», — отмечает издание. «На наших глазах происходит разграбление немецких фондов социальной защиты. Вполне закономерно, что мы также берем на себя выплату пенсий пенсионерам-беженцам. А что делает наш добрый сосед Польша? Страна прекращает выплату всех пособий с 1 июля и призывает украинцев искать работу. Тоже решение правительства. Что-то в Германии идет совсем не так», — возмущается читатель Georg T. «Немецкий налогоплательщик идет на величайшие жертвы ради украинцев. В качестве „благодарности“ получает оскорбления со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, президента Владимира Зеленского» — написал комментатор Matthias H. «Они бегут в другую страну и затем имеют право на льготы. Я думал, что беженцеы должны быть благодарны и браться за любую разумную работу» — считает SapereAude. «Если у вас „большой“ дом, вы вырастили шестерых детей, платили налоги и взносы, вы обязаны продать ваш дом, прежде чем получить право на получение пособия. Но люди, которые действительно никогда ничего не делали в Германии, получают все бесплатно», — возмутился Ralf B. Ранее сообщалось, что в Бельгии тоже растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Сумма пособия для них составляет 1200 евро, тогда как пенсии для граждан страны — 900 евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Граждане Германии, входящей в Евросоюз, недовольны решением властей страны выдавать трудоспособным беженцам из Украины пособия по безработице, большинство из которых после этого не собирается трудоустраиваться. Такую информацию сообщает издание EurAsia Daily. «В центрах занятости ожидается более 740 тысяч работоспособных украинских граждан, претендующих на получение пособия. Немцы раскритиковали решение правительства о предоставлении украинцам базовых пособий по безработице», — отмечает издание. «На наших глазах происходит разграбление немецких фондов социальной защиты. Вполне закономерно, что мы также берем на себя выплату пенсий пенсионерам-беженцам. А что делает наш добрый сосед Польша? Страна прекращает выплату всех пособий с 1 июля и призывает украинцев искать работу. Тоже решение правительства. Что-то в Германии идет совсем не так», — возмущается читатель Georg T. «Немецкий налогоплательщик идет на величайшие жертвы ради украинцев. В качестве „благодарности“ получает оскорбления со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, президента Владимира Зеленского» — написал комментатор Matthias H. «Они бегут в другую страну и затем имеют право на льготы. Я думал, что беженцеы должны быть благодарны и браться за любую разумную работу» — считает SapereAude. «Если у вас „большой“ дом, вы вырастили шестерых детей, платили налоги и взносы, вы обязаны продать ваш дом, прежде чем получить право на получение пособия. Но люди, которые действительно никогда ничего не делали в Германии, получают все бесплатно», — возмутился Ralf B. Ранее сообщалось, что в Бельгии тоже растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Сумма пособия для них составляет 1200 евро, тогда как пенсии для граждан страны — 900 евро.