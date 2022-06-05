В Челябинске продают отель, построенный к саммитам ШОС и БРИКС

Здание отеля, которое строили для встречи международных делегаций, продают как бизнес-центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

В Челябинске выставили на продажу отель, который был построен к саммитам ШОС и БРИКС. Здание на улице Курчатова оценили в 390 млн рублей и продают в качестве офисного центра. Такое объявление появилось на популярном сайте объявлений о продаже недвижимости.

«Предлагаются на продажу коммерческие помещения, расположенные в новом бизнес-центре. Самый центр города, перекресток основных улиц. Общая площадь здания 7800 кв. метров, 17 этажей, площадь этажа 500 кв. метров», — говорится в объявлении на сайте «ЦИАН».

В объявлении уточняется, что здание обеспечено необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Каждый офис оборудован водоснабжением и канализацией. Помещения свободной планировки с ремонтом разделены не несущими перегородками.

Как ранее сообщало URA.RU, отель на улице Курчатова, построенный к международным саммитам, начали готовить к продаже в августе 2021 года. Совладелец отеля Борис Мельник тогда рассказал, что ведутся переговоры с заинтересованными лицами, а две независимые экспертизы оценили здание в 820 млн рублей.

Гостиницу на улице Курчатова начали строить более 10 лет назад. К 2013 году, когда был уже готов каркас 16-этажного здания, работы остановили из-за споров с мэрией за землю.

В 2017 году, когда стало известно, что в Челябинске хотят провести саммиты ШОС и БРИКС, работы возобновились. Предполагалось, что саммиты пройдут летом 2020 года. Но летом 2019 года президент РФ Владимир Путин перенес мероприятия в Санкт-Петербург, а позже из-за пандемии COVID-19 все мероприятия отменили.

Скрин: сайт ЦИАН

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