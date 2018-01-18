Саммит ШОС в Челябинске в опасности: нет 19-ти президентских люксов

22:18 18 января 2018 0

Такая спальня и президентам подойдет. Грант-отель «Видгоф» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

19 президентских номеров, как минимум, необходимо Челябинску для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Пока таких только шесть. Для выполнения задачи «максимум» в Челябинске оживают самые безнадежные долгострои, ставшие памятниками первым экономическим кризисам и политическим войнам. Корреспонденты «URA.RU» узнали, где хотят обустраивать номера для президентов, а также побывали в уже существующих апартаментах.

«Строгого стандарта для президентских номеров нет, — пояснили „URA.RU“ в управлении градостроительства и архитектуры Челябинска. — Но предполагается, что в нем должно быть несколько спален, два санузла, рабочий кабинет, гостиная, гардеробная, иногда кухня. Еще желательно, чтобы в этом же номере была спальня, со своим санузлом, для охраны. Примерная площадь такого номера 140-150 кв. метров».

Таких номеров Челябинску для проведения саммита нужно 19. Именно это сказали областным властям, 15 января, в понедельник, когда в город приезжала «облетная группа» из Кремля. И, самое главное, все

апартаменты, как и прочие номера должны быть в 20-минутной транспортной доступности от объекта, где будут идти основные мероприятия.

То есть от конгресс-холла, под который уже расчистили стройплощадку на набережной реки Миасс. Это значит, что на окраине города или за его пределами, каким бы роскошными не были номера, гостей селить не будут.

В Челябинске таких номеров, соответствующих условиям саммитов и где не стыдно поселить глав государств, шесть. Из них один в «Березке» и два в отеле «Видгоф» — оба в собственности бизнесмена Бориса Видгофа. Несмотря на высокие цены самый дорогой номер в «Видгофе» занят, и корреспонденту показали апартаменты чуть проще, но вполне роскошные.

1/5 Отель «Видгоф», президентский номер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще несколько таких апартаментов есть в других действующих отелях. К примеру, в «Малахите», «Рэдисон», «ПаркСити». Но все равно этого мало и власти рассчитывают, что апартаменты появятся в новых гостиницах. В целом Челябинску надо дополнительно полторы тысячи номеров, сообщил «URA.RU» вице-мэр по градостроительству Челябинска Владимир Слободской. По тем планам, что есть у властей, такие номера должны быть построены. Одни «с нуля», такие как малый и большой конгресс-холлы, для других распечатают долгострои.

Власти хотят, чтобы апартаментов было 25. Корреспонденты «URA.RU» раздобыли список и отправились по адресам.

Самая главная примета, что подготовка к саммитам началась, это не только расчистка площадки под конгресс-холл. 18 января, в день, когда готовилась публикация, возобновились работы по строительству гостиницы на перекрестке улиц Васенко и Коммуны, за школой №1. Оживает знаменитый долгострой бизнесмена Артура Никитина, начатый в 2003 году и остановленный в 2005 году, сразу после того, как городом стал руководить Михаил Юревич, его главный недруг.

Как уже писало «URA.RU», осенью 2017 года в Челябинске решили, что раз с войнами покончено, надо завершать все то, что было брошено при Юревиче. Речь шла и об Артуре Никитине, который готов завершить строительство гостиницы, если мэрия не будет тормозить, как это было при прежнем руководстве, с документами. Видимо стороны договорились и вдохновил приезд «облетной группы». На стройке появились рабочие. «Для саммитов строите?», — спросил корреспондент «URA.RU», строители закивали.

1/4 Долгострой Артура Никитина «распечатали» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым древний, если брать новейшую историю, долгострой Челябинска находится на пересечении улиц Труда и Свободы. Здесь в девяностых годах начинался проект «Золотое кольцо» бизнесмена Виктора Лебедева. Он обещал настроить вокруг реки Миасс офисы, ТРК и гостиницы. Рассчитывал на соинвестров, но желающих «войти в долю» не нашлось. С начала двухтысячных годов здесь стоит начатая и брошенная коробка. По информации «URA.RU», ее предлагали многим строителям, но все отказывались. Согласился, по просьбе губернатора Бориса Дубровского, бизнесмен Олег Лакницкий. Тот самый, что успешно вытягивает почти безнадежный, мало кто верил в успех, проект «Гринфлайта» с обманутыми дольщиками.

«Лакницкий выкупил объект на Свободе, уже провел экспертизу. Выяснилось, что фундамент крепкий. Надо будет убрать верхние плиты, — рассказали „URA.RU“ в правительстве области. — Будет строить гостиницу „4 звезды плюс“, с обустройством части набережной и парковкой. Там будет несколько президентских апартаментов».

Еще один долгострой, башня на улице Курчатова, строительной фирмы «Символ» (Борис и Елена Мельник). Многоэтажная гостиница уже была возведена, но остановилась в 2013 году, отчасти из-за проблем с деньгами, отчасти из-за споров с мэрией. В самое ближайшее время здесь возобновятся работы.

К тем отелям, что возводятся с нуля, можно отнести новые корпуса «ПаркСити» на Лесопарковой, уже построенные, с несколькими апартаментами, сейчас ведется отделка. Недалеко от «ПаркСити» ведется строительство апартаментов «Gagarin Residence» (СК «Западный луч», Евгений и Сергей Вайнштейны). Это жилой дом, но часть апартаментов будет задействовано для саммитов.

Там же на улице Лесопарковой находится здание бывшего профилактория ПО «Полет», с облезлым фасадом. Его давно хотели продать, но не было покупателей. Теперь решено перестроить под гостиницу. Есть еще несколько площадок, где будут строить новые, малоэтажные отели.

В администрации Челябинска «URA.RU» сообщили, что есть план-график, со сроками, и все рассчитывают уложиться к 2020 году. Возникает вопрос, а будут ли заполнены все эти отели после саммитов и нужны будут потом городу такое количество гостиниц? На этот вопрос уже ответил мэр Челябинска Евгений Тефтелев, заявивший, что часть отелей потом станут жилыми домами. Учитывая, что все они будут в центре, квартиры могут быть востребованы. Договоренность с застройщиками уже есть.

Рабочая группа по проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году представит в начале марта доклад президенту РФ Владимиру Путину. Если доклад окажется положительным будет подписан специальный указ.

Самым крупным зданием к саммитам станет конгресс-холл на набережной Миасса — с аквапарком и искусственным островом на реке. Самым сложным объектом является набережная реки, которую надо благоустроить. Самым проблемным вопросом является городская свалка, которую надо ликвидировать к 2020 году. В рамках подготовки к саммиту также планируется реконструкция аэропорта.