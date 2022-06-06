Володин поставил точку в вопросе сотрудничества России с ЕСПЧ

На этой неделе планируется принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С марта этого года, когда Россия вышла из Совета Европы, решения Европейского суда по правам человека исполняться не будут. На этой неделе будут приняты законы о неисполнении решений ЕСПЧ. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. Выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках», — написал он в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы РФ также отметил, что ЕСПЧ — это политический, а не правозащитный инструмент. А некоторые решения противоречили Конституции России. «Летом минувшего года ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки», — пояснил Володин.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ создал механизм по защите и уводу от ответственности сторонников террористических организаций, уточняет Life . Так, суд оправдал террориста, который вербовал людей в запрещенные в РФ организации. В России его приговорили к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, но ЕСПЧ его оправдал, добавляет Pravda.Ru.

ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на государства — члены Совета Европы, Россия покинула последний в середине марта этого года. После этого в стране занялись разработкой международного суда, который послужит альтернативой Европейского суда по правам человека.

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