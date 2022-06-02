Россия занялась разработкой собственного международного суда

03 июня 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Альтернативу ЕСПЧ планируют создать на пространстве БРИКС, СНГ или ЕАЭС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ассоциации юристов России (АЮР) занялась разработкой международного суда, который послужит альтернативой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил председатель ассоциации, бывший министр юстиции Сергей Степашин. Предполагается, что площадкой для создания альтернативной инстанции станет БРИКС, СНГ, либо Евразийский экономический союз (ЕАЭС). «Мы вышли из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а защищать права человека надо: и наших граждан, и тех, кто находится за рубежом, и тех, кто находится на Украине», — заявил Степашин в беседе с «Ведомостями», уточнив, что никто не собирается выбрасывать «многие постулаты ЕСПЧ». Он добавил, что АЮР уже приступила к работе над созданием такого альтернативного суда. Юристы планируют создать суд на пространстве БРИКС, СНГ или ЕАЭС. При этом на вопрос о судьбе Конституционного суда как альтернативы ЕСПЧ Степашин ответил, что он может продолжить заниматься защитой прав человека, но в России. «Это касается только нашей страны. Юрисдикция КС на другие страны не распространяется. Вот в чем разница», — пояснил он. Предложения по создания альтернативной структуры с участием России были озвучены еще в апреле. Так, омбудсмен Татьяна Москалькова предложила подготовить и принять конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по правам человека «с перспективой создания наднационального органа», который содействовал бы судебному обеспечению прав человека в государствах-членах организации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала идею о необходимости суда СНГ. Она предложила создать «неполитизированный объективный суд». ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на государства — члены Совета Европы. Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу. С 16 сентября 2022 года Россия перестанет быть участником Европейской конвенции о защите прав человека, из-за этого россияне не смогут пожаловаться в ЕСПЧ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Ассоциации юристов России (АЮР) занялась разработкой международного суда, который послужит альтернативой Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил председатель ассоциации, бывший министр юстиции Сергей Степашин. Предполагается, что площадкой для создания альтернативной инстанции станет БРИКС, СНГ, либо Евразийский экономический союз (ЕАЭС). «Мы вышли из Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), а защищать права человека надо: и наших граждан, и тех, кто находится за рубежом, и тех, кто находится на Украине», — заявил Степашин в беседе с «Ведомостями», уточнив, что никто не собирается выбрасывать «многие постулаты ЕСПЧ». Он добавил, что АЮР уже приступила к работе над созданием такого альтернативного суда. Юристы планируют создать суд на пространстве БРИКС, СНГ или ЕАЭС. При этом на вопрос о судьбе Конституционного суда как альтернативы ЕСПЧ Степашин ответил, что он может продолжить заниматься защитой прав человека, но в России. «Это касается только нашей страны. Юрисдикция КС на другие страны не распространяется. Вот в чем разница», — пояснил он. Предложения по создания альтернативной структуры с участием России были озвучены еще в апреле. Так, омбудсмен Татьяна Москалькова предложила подготовить и принять конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по правам человека «с перспективой создания наднационального органа», который содействовал бы судебному обеспечению прав человека в государствах-членах организации. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала идею о необходимости суда СНГ. Она предложила создать «неполитизированный объективный суд». ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на государства — члены Совета Европы. Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу. С 16 сентября 2022 года Россия перестанет быть участником Европейской конвенции о защите прав человека, из-за этого россияне не смогут пожаловаться в ЕСПЧ.