В Кургане у крупной торговой сети рекордные убытки

Курганская торговая сеть «Метрополис» за прошлый год потеряла около 81 миллиона рублей. Это рекордные убытки компании за последние десять лет. Такие данные приводятся в финансовой отчетности ФНС России.
«В 2021 году компания „Метрополис“ впервые с 2011 года зафиксировала убыток 81 миллион рублей. Выручка же оказалась рекордной — 22 миллиарда рублей. Это 3,5 бюджета Кургана», — написал в telegram-канале блогер Илья Винштейн со ссылкой на данные ФНС России.
При этом, за последние десять лет выручка торговой сети выросла почти на 18 миллиардов рублей. По данным отчета о финансовых результатах, в 2011 году выручка «Метрополиса» составила более 4 миллиардов рублей. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до компании, чтобы получить комментарий.
Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане торговые сети массово ищут новый персонал. Компания «Метрополис» набирает около 150 новых работников. Среди вакансий — ревизор, фасовщица, продавец непродовольственных товаров, грузчик. Также курганский бизнесмен рассказал, почему работает с «Метрополисом».
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Курганская торговая сеть «Метрополис» за прошлый год потеряла около 81 миллиона рублей. Это рекордные убытки компании за последние десять лет. Такие данные приводятся в финансовой отчетности ФНС России. «В 2021 году компания „Метрополис“ впервые с 2011 года зафиксировала убыток 81 миллион рублей. Выручка же оказалась рекордной — 22 миллиарда рублей. Это 3,5 бюджета Кургана», — написал в telegram-канале блогер Илья Винштейн со ссылкой на данные ФНС России. При этом, за последние десять лет выручка торговой сети выросла почти на 18 миллиардов рублей. По данным отчета о финансовых результатах, в 2011 году выручка «Метрополиса» составила более 4 миллиардов рублей. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до компании, чтобы получить комментарий. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане торговые сети массово ищут новый персонал. Компания «Метрополис» набирает около 150 новых работников. Среди вакансий — ревизор, фасовщица, продавец непродовольственных товаров, грузчик. Также курганский бизнесмен рассказал, почему работает с «Метрополисом».