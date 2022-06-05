В Кургане у крупной торговой сети рекордные убытки

Убытки компании «Метрополис» за прошлый год составили 81 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская торговая сеть «Метрополис» за прошлый год потеряла около 81 миллиона рублей. Это рекордные убытки компании за последние десять лет. Такие данные приводятся в финансовой отчетности ФНС России.

«В 2021 году компания „Метрополис“ впервые с 2011 года зафиксировала убыток 81 миллион рублей. Выручка же оказалась рекордной — 22 миллиарда рублей. Это 3,5 бюджета Кургана», — написал в telegram-канале блогер Илья Винштейн со ссылкой на данные ФНС России.

При этом, за последние десять лет выручка торговой сети выросла почти на 18 миллиардов рублей. По данным отчета о финансовых результатах, в 2011 году выручка «Метрополиса» составила более 4 миллиардов рублей. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до компании, чтобы получить комментарий.

Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане торговые сети массово ищут новый персонал. Компания «Метрополис» набирает около 150 новых работников. Среди вакансий — ревизор, фасовщица, продавец непродовольственных товаров, грузчик. Также курганский бизнесмен рассказал, почему работает с «Метрополисом».