В Кургане раскрыли хедлайнеров байк-фестиваля

Байк-фестиваль пройдет на аэродроме «Логовушка» с 8 по 10 июля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Главными гостями байк-фестиваля «От винта!», который в июле пройдет на аэродроме «Логовушка» в Курганской области, станут группы «Четыре Апреля» и Stigmata. Об этом URA.RU сообщили организаторы фестиваля.

«В этом году мотофестиваль состоится в седьмой раз и традиционно продлится три дня — с 8 по 10 июля. Два дня будут выступать два десятка крутых музыкальных команд из Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Кургана, Тюмени и других городов. В этот раз сердца зрителей заставят трепетать хедлайнеры „Четыре Апреля“ и Stigmata», — рассказали URA.RU в пресс-службе летного центра «Логовушка».

В рамках фестиваля также состоятся мотогонки в трех дисциплинах: «Хард-эндуро», «Кантри-кросс» и «Лайт-кросс-колясычи». Последнюю организаторы называют самой зрелищной и одной из самых уникальных на Урале. Экипажи, состоящие из водилы, грузилы и болталы, должны удержать и сбалансировать мотоциклы на трассе с поворотами, ямами и буграми. Закрывать байк-фест будет тюменская группа «Просто Горыныч».

На фестивале будут работать площадки с играми и конкурсами, мастер-классы, фотозоны, ярмарка с сувенирами, фуд-корт. Желающие смогут прокатиться на мотоцикле. Фестиваль проводится в Курганской области ежегодно при поддержке сервиса заказа такси «Максим». Однако в предыдущие два года фестиваль не проводился из-за пандемии COVID.