Концерт Коржа в Екатеринбурге в третий раз под угрозой срыва. Все из-за его антироссийской позиции

06 июня 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Концерт Коржа должен пройти в Екатеринбурге 25 июня, но фанаты сомневаются, что артисту дадут выступить после его новой песни Фото: официальная страница «ВКонтакте» Макса Коржа Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Екатеринбурге может быть отменен в третий раз. Мероприятие должно пройти 25 июня на «Екатеринбург Арена». Однако поклонники артиста в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» выражают беспокойство в связи с тем, что Корж 4 июня выпустил новый трек «Свой дом», в котором осудил спецоперацию на Украине. «Глубоко сомневаюсь, что после данного трека ему дадут вести нормальную карьеру музыканта в постсоветском пространстве, как минимум этим треком он подливает масла в костер происходящего», — написал в комментарии под постом с новым треком Денис С. Пользователь под именем Данил М. также уверен, что после новой песни Коржа в России отменят все его концерты. Однако некоторые поклонник творчества белорусского исполнителя отнеслись к треку гораздо спокойнее и заявили — он никак не повлияет на предстоящие концерты. «Кто-то считает, что если заменить в треке все упоминания про Украину, то трек превращается в повествовании про ДНР и ЛНР», — рассуждает пользователь Данил П. Мы обратились за комментарием к распространителю билетов в Екатеринбурге «Кассир.ру». В компании заявили, что на данный момент по предварительной информации мероприятие состоится, и ни о каких изменениях организаторы не сообщали. Также в «Кассир.ру» посоветовали обратиться напрямую к тем, кто везет Макса Коржа в Россию. На концертном билете указано, что организатором является некая компания «Дракон и Феникс (екб)», которая занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Однако никаких подробных данных, как связаться с организатором, на входном билете не указано. Никаких контактов для связи нет и на сайте «РБК Компании», и Rusprofile. Однако в группе встречи «ВКонтакте», посвященной предстоящем концерту в Екатеринбурге, указаны данные концертного агентства Atom entertainment. На их официальном сайте в афише присутствуют два концерта Коржа — в Екатеринбурге и Новосибирске. Мы направили запрос в обе компании, которые числятся в списке организаторов, чтобы узнать, состоится ли концерт на Урале или нет. На момент публикации новости ответа не поступало. У концертного агентства в афише есть анонсы концерта Макса Коржа Скриншот с сайте Atom entertainment Помимо этого с сайта «Екатеринбург Арена», которая 25 июня и должна стать концертной площадкой, из афиши пропал анонс концерта Коржа. Еще 24 апреля на сайте была информация о предстоящем событии, но по данным на 6 июня из афиши пропал предстоящий концерт. Мы попытались неоднократно дозвониться до пресс-службы стадиона, но трубку никто не взял. После этого URA.RU отправило запрос на почту, однако на момент выхода новости никакой информации от представителей «Екатеринбург Арена» предоставлено не было. Еще в апреле на сайте стадиона в афише было два неоднократно перенесенных концерта Скриншот с сайта «Екатеринбург Арена» от 27 апреля 2022 года …однако в июне из афиши концерт Коржа пропал Скриншот с сайта «Екатеринбург Арена» от 6 июня 2022 года Белорусский артист Макс Корж в 2022 году должен отправиться на гастроли по России. Среди городов, которые он посетит, числятся Екатеринбург (25 июня), Новосибирск (9 июля) и Санкт-Петербург (3 сентября). Ранее тур неоднократно переносился из-за ковидных ограничений, одна из поклонниц артиста даже жаловалась на это губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Также исполнитель 4 июня выпустил новый трек «Свой дом», в котором он открыто осуждает спецоперацию РФ на Украине. Ее цель — провести денацификацию и демилитаризацию страны, а также защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Екатеринбурге может быть отменен в третий раз. Мероприятие должно пройти 25 июня на «Екатеринбург Арена». Однако поклонники артиста в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» выражают беспокойство в связи с тем, что Корж 4 июня выпустил новый трек «Свой дом», в котором осудил спецоперацию на Украине. «Глубоко сомневаюсь, что после данного трека ему дадут вести нормальную карьеру музыканта в постсоветском пространстве, как минимум этим треком он подливает масла в костер происходящего», — написал в комментарии под постом с новым треком Денис С. Пользователь под именем Данил М. также уверен, что после новой песни Коржа в России отменят все его концерты. Однако некоторые поклонник творчества белорусского исполнителя отнеслись к треку гораздо спокойнее и заявили — он никак не повлияет на предстоящие концерты. «Кто-то считает, что если заменить в треке все упоминания про Украину, то трек превращается в повествовании про ДНР и ЛНР», — рассуждает пользователь Данил П. Мы обратились за комментарием к распространителю билетов в Екатеринбурге «Кассир.ру». В компании заявили, что на данный момент по предварительной информации мероприятие состоится, и ни о каких изменениях организаторы не сообщали. Также в «Кассир.ру» посоветовали обратиться напрямую к тем, кто везет Макса Коржа в Россию. На концертном билете указано, что организатором является некая компания «Дракон и Феникс (екб)», которая занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Однако никаких подробных данных, как связаться с организатором, на входном билете не указано. Никаких контактов для связи нет и на сайте «РБК Компании», и Rusprofile. Однако в группе встречи «ВКонтакте», посвященной предстоящем концерту в Екатеринбурге, указаны данные концертного агентства Atom entertainment. На их официальном сайте в афише присутствуют два концерта Коржа — в Екатеринбурге и Новосибирске. Мы направили запрос в обе компании, которые числятся в списке организаторов, чтобы узнать, состоится ли концерт на Урале или нет. На момент публикации новости ответа не поступало. Помимо этого с сайта «Екатеринбург Арена», которая 25 июня и должна стать концертной площадкой, из афиши пропал анонс концерта Коржа. Еще 24 апреля на сайте была информация о предстоящем событии, но по данным на 6 июня из афиши пропал предстоящий концерт. Мы попытались неоднократно дозвониться до пресс-службы стадиона, но трубку никто не взял. После этого URA.RU отправило запрос на почту, однако на момент выхода новости никакой информации от представителей «Екатеринбург Арена» предоставлено не было. Белорусский артист Макс Корж в 2022 году должен отправиться на гастроли по России. Среди городов, которые он посетит, числятся Екатеринбург (25 июня), Новосибирск (9 июля) и Санкт-Петербург (3 сентября). Ранее тур неоднократно переносился из-за ковидных ограничений, одна из поклонниц артиста даже жаловалась на это губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Также исполнитель 4 июня выпустил новый трек «Свой дом», в котором он открыто осуждает спецоперацию РФ на Украине. Ее цель — провести денацификацию и демилитаризацию страны, а также защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ.