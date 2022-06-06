В Кремле ответили, признают ли Ельцин Центр иноагентом

06 июня 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

В Кремле объяснили, могут ли Ельцин центр признать иноагентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Решение о признании Ельцин Центра иноагентом Минюст РФ может принять только в случае, если в деятельности учреждения будут выявлены соответствующие признаки. Министерство руководствуется конкретными критериями, прописанными в законе, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о призыве режиссера Никиты Михалкова признать Ельцин Центр иноагентом и об отношении главы государства к этому музею. «К сожалению, не знаком с призывом. В законе есть определенные критерии иноагента, и наш Минюст ими руководствуется. Не могу точно сказать, как президент относится [к Ельцин Центру]. Владимир Путин посещал его в свое время. Но впоследствии действительно некоторые эпизоды, связанные с работой центра, вызывали широкие споры и дискуссии в обществе. Дальше следует руководствоваться законом — когда и кого объявлять иноагентом», — отметил Песков. Режиссер Никита Михалков во время эфира на youtube-канале «Бесогон TV» сравнил деятельность Ельцин Центра с работой главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом. По мнению Михалкова, центр наносит не меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы». Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Решение о признании Ельцин Центра иноагентом Минюст РФ может принять только в случае, если в деятельности учреждения будут выявлены соответствующие признаки. Министерство руководствуется конкретными критериями, прописанными в законе, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о призыве режиссера Никиты Михалкова признать Ельцин Центр иноагентом и об отношении главы государства к этому музею. «К сожалению, не знаком с призывом. В законе есть определенные критерии иноагента, и наш Минюст ими руководствуется. Не могу точно сказать, как президент относится [к Ельцин Центру]. Владимир Путин посещал его в свое время. Но впоследствии действительно некоторые эпизоды, связанные с работой центра, вызывали широкие споры и дискуссии в обществе. Дальше следует руководствоваться законом — когда и кого объявлять иноагентом», — отметил Песков. Режиссер Никита Михалков во время эфира на youtube-канале «Бесогон TV» сравнил деятельность Ельцин Центра с работой главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, признанного в РФ иноагентом. По мнению Михалкова, центр наносит не меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы».