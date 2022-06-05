Дорогу в центре Тюмени перекроют на нескольких участках. Схема

06 июня 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Улицу Володарского перекрывают постепенно, на нескольких участках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Из-за ремонта на теплосетях в Тюмени перекроют еще два участка проезжей части на улице Володарского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее проезд закрыли по нескольким другим отрезкам центральной улицы. «В связи с реконструкцией участка тепловой сети будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Володарского. С 20 июня по 17 июля участке от Кирова до Челюскинцев, а с 18 июля по 7 августа — от Семакова до Кирова», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Объехать перекрытия можно будет по улицам Республики, Хохрякова и Первомайской. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта сетей движение по Володарского уже перекрыто на участке в районе дома №5 (до 26 июня). С 27 июня по 31 августа закроют проезд от дома №7 до пересечения с улицей Семакова. А до 19 июня нельзя проехать по участку от Дзержинского до Челюскинцев. Фото: пресс-служба мэрии Тюмени Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Из-за ремонта на теплосетях в Тюмени перекроют еще два участка проезжей части на улице Володарского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее проезд закрыли по нескольким другим отрезкам центральной улицы. «В связи с реконструкцией участка тепловой сети будет прекращено движение транспорта на автомобильной дороге по улице Володарского. С 20 июня по 17 июля участке от Кирова до Челюскинцев, а с 18 июля по 7 августа — от Семакова до Кирова», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Объехать перекрытия можно будет по улицам Республики, Хохрякова и Первомайской. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта сетей движение по Володарского уже перекрыто на участке в районе дома №5 (до 26 июня). С 27 июня по 31 августа закроют проезд от дома №7 до пересечения с улицей Семакова. А до 19 июня нельзя проехать по участку от Дзержинского до Челюскинцев.