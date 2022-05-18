18 мая 2022

В Тюмени почти на месяц перекроют часть центральной улицы. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, ремонт труб, ограждение, яма на дороге, виды перми
Дорогу перекроют из-за капремонта на сетях Фото:

Участок на улице Володарского в Тюмени перекроют почти на месяц из-за ремонта на теплосетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с капремонтом трубопровода тепловой сети в период с 27 мая по 19 июня будет прекращено движение транспорта на дороге по улице Володарского. Ограничения введут на участке от Дзержинского до Челюскинцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Объехать перекрытие можно будет по улицам Первомайской и Хохрякова. Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Ранее URA.RU писало, что в историческом центре Тюмени на три месяца ограничат проезд возле здания ТюмГУ. Причиной также станет ремонт тепломагистрали на Володарского.

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Участок на улице Володарского в Тюмени перекроют почти на месяц из-за ремонта на теплосетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В связи с капремонтом трубопровода тепловой сети в период с 27 мая по 19 июня будет прекращено движение транспорта на дороге по улице Володарского. Ограничения введут на участке от Дзержинского до Челюскинцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Объехать перекрытие можно будет по улицам Первомайской и Хохрякова. Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее. Ранее URA.RU писало, что в историческом центре Тюмени на три месяца ограничат проезд возле здания ТюмГУ. Причиной также станет ремонт тепломагистрали на Володарского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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