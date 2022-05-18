Дорогу перекроют из-за капремонта на сетях Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Участок на улице Володарского в Тюмени перекроют почти на месяц из-за ремонта на теплосетях. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В связи с капремонтом трубопровода тепловой сети в период с 27 мая по 19 июня будет прекращено движение транспорта на дороге по улице Володарского. Ограничения введут на участке от Дзержинского до Челюскинцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Объехать перекрытие можно будет по улицам Первомайской и Хохрякова. Водителей просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Ранее URA.RU писало, что в историческом центре Тюмени на три месяца ограничат проезд возле здания ТюмГУ. Причиной также станет ремонт тепломагистрали на Володарского.