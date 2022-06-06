Курганским школам запретили закупать современные доски

В Курганской области школы необоснованно завысили цену контракта на интерактивные доски более, чем в 12 раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области двум школам отказали в совместной закупке интерактивных досок. Причина — необоснованное завышение цены более чем в 12 раз. Такая информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: поставка интерактивного оборудования. Начальная цена: 2 459 193,32 рублей. Определение поставщика отменено», — говорится на сайте. Заказчиками выступают средняя общеобразовательная школа № 15 и открытая (сменная) школа № 7 в городе Шадринске.

На портале госзакупок указано, что закупка была неверно сформирована. Начальная цена контракта завышена более, чем в 12 раз. Порядок цен на интерактивные доски составляет около 50 тысяч за штуку. При этом сумма закупки четырех досок составляет порядка 2,5 миллионов рублей. «Указываем на то, что с вашей стороны неверно сформировано обоснование начальной максимальной цены контракта. Было принято решение об отмене совместной закупки и корректировке данных о закупаемой интерактивной доске для школ и корректировке данных о цене», — говорится в ответе на запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко сократилось число школьных учителей. За последние десять лет их количество снизилось на 2,5 тысячи. Также в регионе с нового учебного года планируют ввести уроки по традиционным ценностям.