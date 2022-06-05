Шумков: уроки по традиционным ценностям начнутся с 1 сентября

Вадим Шумков раскрыл подробности, как школьникам будут рассказывать про традиционные ценности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Региональный стандарт, предполагающий патриотическое воспитание и рассказы о традиционных семейных ценностях, начнет действовать в Курганской области уже с 1 сентября. Об этом рассказал губернатор Вадим Шумков

«Внесем туда так называемую патриотику. Внесем туда правильность восприятия семей: мужчина — это мужчина, женщина — это женщина, у каждого есть своя роль. Чтобы избежать этого непонятного толкования, которое в последнее время, к сожалению, случается. Внесем приоритет многодетных семей. Все это будет единым стандартом преподаваться в школах Курганской области с 1 сентября», — заявил Шумков в интервью ГТРК «Курган», которое 6 июня вышло на телеканале «Россия 24».

Глава региона отметил, что изменения будут внесены в региональный компонент стандарта образования. Помимо этого, он поддержал идею исполнять в школах гимн России. «Дети, раз в неделю на линейке поющие гимн при флаге Российской Федерации, — что может быть правильнее таких вещей?» — пояснил Шумков.

Дополнительно к этому также планируется работа со взрослым населением. К такой работе губернатор причислил и выступление Кубанского казачьего хора, которое запланировано на 12 июня. «Достаточно дорогое удовольствие, и я благодарен коллегам, которые поддержали это направление», — отметил он.

Про то, что школьникам необходимо рассказывать о традиционных ценностях, Шумков заявил в конце мая. Как ранее сообщало URA.RU, такая работа должна закладывать «правильное отношение к распределению мужской и женской ролей». Позже Шумков попросил детей, отдыхающих в лагере имени Островского, не стесняться петь гимн России.

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