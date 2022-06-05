05 июня 2022
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В Курганской области резко сократилось число школьных учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганских школах количество учителей уменьшилось на 2,5 тысячи Фото:

Количество школьных учителей в Курганской области в прошлом году составило около семи тысяч человек. Это на 2,5 тысячи меньше, чем десять лет назад. Такие данные приводятся на сайте Росстата.

«На первое сентября 2021 года в Курганской области было 6 973 школьных учителя, что на 2,5 тысячи меньше, чем первое сентября 2011 года. За последние пять лет их количество в среднем сокращается на 113 человек в год», — написал в telegram-канале блогер Илья Винштейн со ссылкой на Росстат.

При этом в соседних регионах наблюдается кадровый рост. В Тюменской области за пять лет число школьных учителей увеличилось на 937 человек, в Свердловской области на 790, в Челябинской области на 96 человек.

URA.RU направило запрос в департамент образования и науки Курганской области. В пресс-службе пообещали дать комментарий позднее.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область ищет учителей, готовых стать миллионерами. Курганских учителей могут нагрузить новыми обязанностями. С нового учебного года планируют ввести ставки педагогов-организаторов спортивных мероприятий. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал отмену западной системы образования.

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Количество школьных учителей в Курганской области в прошлом году составило около семи тысяч человек. Это на 2,5 тысячи меньше, чем десять лет назад. Такие данные приводятся на сайте Росстата. «На первое сентября 2021 года в Курганской области было 6 973 школьных учителя, что на 2,5 тысячи меньше, чем первое сентября 2011 года. За последние пять лет их количество в среднем сокращается на 113 человек в год», — написал в telegram-канале блогер Илья Винштейн со ссылкой на Росстат. При этом в соседних регионах наблюдается кадровый рост. В Тюменской области за пять лет число школьных учителей увеличилось на 937 человек, в Свердловской области на 790, в Челябинской области на 96 человек. URA.RU направило запрос в департамент образования и науки Курганской области. В пресс-службе пообещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область ищет учителей, готовых стать миллионерами. Курганских учителей могут нагрузить новыми обязанностями. С нового учебного года планируют ввести ставки педагогов-организаторов спортивных мероприятий. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал отмену западной системы образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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