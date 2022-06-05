В Курганской области резко сократилось число школьных учителей

06 июня 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

В курганских школах количество учителей уменьшилось на 2,5 тысячи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Количество школьных учителей в Курганской области в прошлом году составило около семи тысяч человек. Это на 2,5 тысячи меньше, чем десять лет назад. Такие данные приводятся на сайте Росстата. «На первое сентября 2021 года в Курганской области было 6 973 школьных учителя, что на 2,5 тысячи меньше, чем первое сентября 2011 года. За последние пять лет их количество в среднем сокращается на 113 человек в год», — написал в telegram-канале блогер Илья Винштейн со ссылкой на Росстат. При этом в соседних регионах наблюдается кадровый рост. В Тюменской области за пять лет число школьных учителей увеличилось на 937 человек, в Свердловской области на 790, в Челябинской области на 96 человек. URA.RU направило запрос в департамент образования и науки Курганской области. В пресс-службе пообещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область ищет учителей, готовых стать миллионерами. Курганских учителей могут нагрузить новыми обязанностями. С нового учебного года планируют ввести ставки педагогов-организаторов спортивных мероприятий. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал отмену западной системы образования. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Количество школьных учителей в Курганской области в прошлом году составило около семи тысяч человек. Это на 2,5 тысячи меньше, чем десять лет назад. Такие данные приводятся на сайте Росстата. «На первое сентября 2021 года в Курганской области было 6 973 школьных учителя, что на 2,5 тысячи меньше, чем первое сентября 2011 года. За последние пять лет их количество в среднем сокращается на 113 человек в год», — написал в telegram-канале блогер Илья Винштейн со ссылкой на Росстат. При этом в соседних регионах наблюдается кадровый рост. В Тюменской области за пять лет число школьных учителей увеличилось на 937 человек, в Свердловской области на 790, в Челябинской области на 96 человек. URA.RU направило запрос в департамент образования и науки Курганской области. В пресс-службе пообещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область ищет учителей, готовых стать миллионерами. Курганских учителей могут нагрузить новыми обязанностями. С нового учебного года планируют ввести ставки педагогов-организаторов спортивных мероприятий. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поддержал отмену западной системы образования.