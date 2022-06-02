Выступление Кубанского казачьего хора на фестивале «Русское поле» в Кургане оплатили благотворители. Об этом 3 июня в своем telegram-канале сообщил бывший руководитель областного департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин.
«Концерт абсолютно бесплатный. <…> Никаких бюджетных денег здесь нет. Все исключительно на средства благотворителей», — рассказал Тетерин в видео, опубликованном на его канале.
При этом, на портале госзакупок указана другая информация. Там написано, что заказчиком является государственное автономное учреждение «Курганское театрально-концертное объединение».
На портале госзакупок указано, что заказчиком является ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение»
Скрин: портал госзакупок
Выступление хора обошлось в 3,7 млн рублей
Скрин: портал госзакупок
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Выступление Кубанского казачьего хора на фестивале «Русское поле» в Кургане оплатили благотворители. Об этом 3 июня в своем telegram-канале сообщил бывший руководитель областного департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин. «Концерт абсолютно бесплатный. <…> Никаких бюджетных денег здесь нет. Все исключительно на средства благотворителей», — рассказал Тетерин в видео, опубликованном на его канале. При этом, на портале госзакупок указана другая информация. Там написано, что заказчиком является государственное автономное учреждение «Курганское театрально-концертное объединение». Ранее стало известно, что выступление 60 солистов хора, которое состоится 12 июня, обойдется в 3,7 млн рублей. Участники этого хора в 2018 году выступали на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. На том же мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин.