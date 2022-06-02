02 июня 2022

В Кургане раскрыли, кто заплатит миллионы за казачий хор. Скрин

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Собрание атаманов. Курган , казаки, казачье войско, атаманы
В Кургане выступят 60 солистов Кубанского казачьего хора (архивное фото) Фото:

Выступление Кубанского казачьего хора на фестивале «Русское поле» в Кургане оплатили благотворители. Об этом 3 июня в своем telegram-канале сообщил бывший руководитель областного департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин.

«Концерт абсолютно бесплатный. <…> Никаких бюджетных денег здесь нет. Все исключительно на средства благотворителей», — рассказал Тетерин в видео, опубликованном на его канале.

При этом, на портале госзакупок указана другая информация. Там написано, что заказчиком является государственное автономное учреждение «Курганское театрально-концертное объединение».

Ранее стало известно, что выступление 60 солистов хора, которое состоится 12 июня, обойдется в 3,7 млн рублей. Участники этого хора в 2018 году выступали на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. На том же мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин.

На портале госзакупок указано, что заказчиком является ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение»
Выступление хора обошлось в 3,7 млн рублей

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Выступление Кубанского казачьего хора на фестивале «Русское поле» в Кургане оплатили благотворители. Об этом 3 июня в своем telegram-канале сообщил бывший руководитель областного департамента информационной и внутренней политики Александр Тетерин. «Концерт абсолютно бесплатный. <…> Никаких бюджетных денег здесь нет. Все исключительно на средства благотворителей», — рассказал Тетерин в видео, опубликованном на его канале. При этом, на портале госзакупок указана другая информация. Там написано, что заказчиком является государственное автономное учреждение «Курганское театрально-концертное объединение». Ранее стало известно, что выступление 60 солистов хора, которое состоится 12 июня, обойдется в 3,7 млн рублей. Участники этого хора в 2018 году выступали на свадьбе экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфаганга Майлингера. На том же мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин.
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