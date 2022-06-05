Губернатор Моор привез в ЛНР русские книги и учебники

Учебники поступили в школы Краснодона (ЛНР) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе визита в Краснодон (ЛНР) передал в местные школы русские книги и учебники. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Накануне побывал в городе Краснодоне. У наших соотечественников есть большой запрос на книги и учебники на русском языке. От лица всех тюменцев передал в местные школы и библиотеки 2,5 тысячи экземпляров книг», — написал губернатор.

Моор посетил Краснодон 5 июня. Тюменская область взяла шефство над луганским городом и окрестным районом.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами республик.