05 июня 2022

Губернатор Моор привез в ЛНР русские книги и учебники

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Творческая встреча с Олегом Митяевым, Народным артистом РФ, певцом. Челябинск, библиотека, книги, книжные полки, учебники, стеллаж, экономика
Учебники поступили в школы Краснодона (ЛНР) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе визита в Краснодон (ЛНР) передал в местные школы русские книги и учебники. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Накануне побывал в городе Краснодоне. У наших соотечественников есть большой запрос на книги и учебники на русском языке. От лица всех тюменцев передал в местные школы и библиотеки 2,5 тысячи экземпляров книг», — написал губернатор.

Моор посетил Краснодон 5 июня. Тюменская область взяла шефство над луганским городом и окрестным районом.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами республик.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе визита в Краснодон (ЛНР) передал в местные школы русские книги и учебники. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Накануне побывал в городе Краснодоне. У наших соотечественников есть большой запрос на книги и учебники на русском языке. От лица всех тюменцев передал в местные школы и библиотеки 2,5 тысячи экземпляров книг», — написал губернатор. Моор посетил Краснодон 5 июня. Тюменская область взяла шефство над луганским городом и окрестным районом. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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