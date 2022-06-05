Волонтеры из ЯНАО присоединилась к экокультурному проекту России

Утилизация непригодных для работы компьютерных запчастей может помочь региону Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Волонтеры из Надыма (ЯНАО) присоединились к Всероссийскому экологическому проекту «Немузей мусора», целью которого является создание инфраструктуры образовательных, технических и культурных возможностей для реализации потребностей человека. В рамках проекта активисты соберут и отправят на переработку нерабочие компьютерные детали и тем самым улучшат экологию региона, сообщил URA.RU председатель общественной организации добровольчества «Ямал — это люди» Евгений Венгентц.

«Об этом проекте я узнал, когда был на форуме в Екатеринбурге. Там познакомился с руководителем и побывал на мастер-классе. Тогда я понял, что такой опыт необходимо перенимать и реализовать у нас в округе. Мы только начали практиковаться в этом направлении. Сейчас собираем нерабочие запчасти, а после отправим их машиной на утилизацию в „Немузей мусора“. Благодаря этому, мы больше поможем экологии. Многие люди, которые выкидывают компьютеры, даже не знают, что этого делать нельзя», — объяснил собеседник агентства.

Общественник добавил, что запчасти приносят в образовательную мастерскую «Умелец», в которой волонтеры собирают для нуждающихся семей компьютеры. Непригодные детали пойдут на переработку. Также в мастерской активисты делятся опытом с детьми и проводят мастер-классы разных технических направлений.

«В мастерской для ребят есть направление — системное администрирование. Однажды у нас появилась идея сделать благотворительную акцию „ДоброСбор“. Она заключается в том, что люди приносят нам старую технику, мы ее усовершенствуем, чиним и передаем нуждающимся. За год таким образом порядка 10 ребят получили компьютеры», — резюмировал Венгентц.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследования и разработок является одной из ключевых задач Десятилетия науки и технологий, которое объявил глава государства Владимир Путин. Заинтересованность молодых людей научной сферой и желание реализовывать различные проекты помогут в решении важнейших задач для укрепления общества.

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