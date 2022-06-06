Депутат Журавлев назвал способ остановить обстрел российских сел

06 июня 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Запад не скрывает, что ведет войну против России, сказал Алексей Журавлев (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрел российских сел и Донбасса прекратится, как только Россия оттеснит украинские войска на достаточное расстояние. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Чтобы не обстреливали наши села и города, нужно отогнать противника на расстояние, с которого он не сможет этого делать. Это логично. То же самое связано с обстрелами Донецка. На мой взгляд, нужно перестать играть в спецоперацию, а вести полномасштабную войну с украинским нацистским государством. Они именно так и делают, ведут полномасштабную войну. И не только они, а вся Европа. Чего они не скрывают. А мы ведем спецоперацию», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, Западу выгодно, чтобы происходящее на Украине затянулось. «На спецоперацию уйдут годы, а именно это и нужно американцам. Они это спят и видят. Некоторые говорят, что якобы длительный конфликт невыгоден для их экономики, но это не так. Они наживались на войне во время Первой мировой и Второй мировой», — отметил депутат. Он подчеркнул, что Россия не должна играть по плану США. ВСУ выпустили десятки снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате погибло пять человек, 20 пострадало. В очередной раз был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Под огонь Украины попадали и другие населенные пункты приграничных областей. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Обстрел российских сел и Донбасса прекратится, как только Россия оттеснит украинские войска на достаточное расстояние. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Чтобы не обстреливали наши села и города, нужно отогнать противника на расстояние, с которого он не сможет этого делать. Это логично. То же самое связано с обстрелами Донецка. На мой взгляд, нужно перестать играть в спецоперацию, а вести полномасштабную войну с украинским нацистским государством. Они именно так и делают, ведут полномасштабную войну. И не только они, а вся Европа. Чего они не скрывают. А мы ведем спецоперацию», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, Западу выгодно, чтобы происходящее на Украине затянулось. «На спецоперацию уйдут годы, а именно это и нужно американцам. Они это спят и видят. Некоторые говорят, что якобы длительный конфликт невыгоден для их экономики, но это не так. Они наживались на войне во время Первой мировой и Второй мировой», — отметил депутат. Он подчеркнул, что Россия не должна играть по плану США. ВСУ выпустили десятки снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате погибло пять человек, 20 пострадало. В очередной раз был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Под огонь Украины попадали и другие населенные пункты приграничных областей. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса.