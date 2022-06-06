Депутат Журавлев назвал способ остановить обстрел российских сел

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Запад не скрывает, что ведет войну против России, сказал Алексей Журавлев (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстрел российских сел и Донбасса прекратится, как только Россия оттеснит украинские войска на достаточное расстояние. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

«Чтобы не обстреливали наши села и города, нужно отогнать противника на расстояние, с которого он не сможет этого делать. Это логично. То же самое связано с обстрелами Донецка. На мой взгляд, нужно перестать играть в спецоперацию, а вести полномасштабную войну с украинским нацистским государством. Они именно так и делают, ведут полномасштабную войну. И не только они, а вся Европа. Чего они не скрывают. А мы ведем спецоперацию», — сказал Алексей Журавлев.

По его словам, Западу выгодно, чтобы происходящее на Украине затянулось. «На спецоперацию уйдут годы, а именно это и нужно американцам. Они это спят и видят. Некоторые говорят, что якобы длительный конфликт невыгоден для их экономики, но это не так. Они наживались на войне во время Первой мировой и Второй мировой», — отметил депутат. Он подчеркнул, что Россия не должна играть по плану США.

ВСУ выпустили десятки снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате погибло пять человек, 20 пострадало. В очередной раз был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Под огонь Украины попадали и другие населенные пункты приграничных областей. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса.

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Обстрел российских сел и Донбасса прекратится, как только Россия оттеснит украинские войска на достаточное расстояние. Об этом заявил в разговоре с URA.RU первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Чтобы не обстреливали наши села и города, нужно отогнать противника на расстояние, с которого он не сможет этого делать. Это логично. То же самое связано с обстрелами Донецка. На мой взгляд, нужно перестать играть в спецоперацию, а вести полномасштабную войну с украинским нацистским государством. Они именно так и делают, ведут полномасштабную войну. И не только они, а вся Европа. Чего они не скрывают. А мы ведем спецоперацию», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, Западу выгодно, чтобы происходящее на Украине затянулось. «На спецоперацию уйдут годы, а именно это и нужно американцам. Они это спят и видят. Некоторые говорят, что якобы длительный конфликт невыгоден для их экономики, но это не так. Они наживались на войне во время Первой мировой и Второй мировой», — отметил депутат. Он подчеркнул, что Россия не должна играть по плану США. ВСУ выпустили десятки снарядов из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» по центру Донецка. В результате погибло пять человек, 20 пострадало. В очередной раз был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Под огонь Украины попадали и другие населенные пункты приграничных областей. Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркивал, что ее целью является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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