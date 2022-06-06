СК хочет отправить в СИЗО челябинского экс-замминистра экологии

Виталий Безруков вину не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральном районном суде Челябинска 7 июня планируется рассмотрение ходатайства следователя СУ СКР по региону о заключении под стражу бывшего замминистра экологии области Виталия Безрукова. Информацию об этом URA.RU подтвердила его адвокат Светлана Правдина.

«Планируют выходить с мерой пресечения. С задержанием мы не согласны, считаем его необоснованным. Вину доверитель не признал», — рассказала Правдина.

По обстоятельствам предъявленного обвинения адвокат давать комментарии отказалась, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Как уточнила консультант суда Людмила Юсупова, ходатайство следователя пока не поступило. Если оно поступит, то будет рассмотрено в конце рабочего дня.

Виталия Безрукова задержали днем 6 июня. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Официально следственные органы по сути предъявленного обвинения комментарии не давали. Само дело было возбуждено летом прошлого года, но по ч. 1 ст. 286 УК РФ, тогда же Безрукова задержали, но отпустили после допроса. Сейчас объем обвинения увеличили. Следствие считает, что Безруков предупредил промпредприятие о готовящейся проверке соблюдения экологических требований, а затем пришел на нее вместе со СМИ. В чем именно в данном случае могут выразиться тяжкие последствия — непонятно.