В ХМАО коллеги сдали сослуживца полиции за критику армии РФ

За оскорбление армии РФ югорчанину грозит штраф Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Когалыме сотрудники одной из фирм сообщили в полицию, что их коллега критикует армию РФ и происходящее на Донбассе. Правоохранители провели проверку. Мужчине, выражавшему недовольство, назначен штраф. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.

«Находясь в коллективе, мужчина очень яростно отстаивал свою точку зрения по поводу вооруженных сил РФ. В том числе оскорблял и критиковал действия наших военных. Об этом коллеги мужчины сообщили в полицию. Мы провели проверку и составили протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

За публичную критику и негативные высказывания в адрес вооруженных сил России мужчина заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Суд удовлетворил административный протокол полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчанку оштрафовали за фейк о российской армии в соцсетях. Сотрудники полиции Нижневартовска привлекли к административной ответственности 24-летнюю местную жительницу. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. По словам президента РФ Владимра Путина, в ее цели входит демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение жителей Донецкой и Луганской народных республик от 8-летнего геноцида со стороны Киева.