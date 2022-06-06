06 июня 2022

«Уральские авиалинии» до конца сентября отменили рейсы на Юг

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в некоторые города РФ Фото:

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и в Воронеж. Информация появилась на сайте авиаперевозчика.

«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — сказано в сообщении.

При наличии авиабилетов в указанные аэропорты с вылетами до 30.09.2022 пассажиры могут:

  • Оформить возврат полной стоимости билета по месту приобретения;
  • Обменять билеты на ближайшие даты (+/- 4 дня) в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву* (кроме субсидированных тарифов). Количество мест ограничено.

Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.

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Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и в Воронеж. Информация появилась на сайте авиаперевозчика. «Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — сказано в сообщении. При наличии авиабилетов в указанные аэропорты с вылетами до 30.09.2022 пассажиры могут: Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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