«Уральские авиалинии» до конца сентября отменили рейсы на Юг

07 июня 2022 в 10:55 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в некоторые города РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и в Воронеж. Информация появилась на сайте авиаперевозчика. «Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — сказано в сообщении. При наличии авиабилетов в указанные аэропорты с вылетами до 30.09.2022 пассажиры могут: Оформить возврат полной стоимости билета по месту приобретения;

Обменять билеты на ближайшие даты (+/- 4 дня) в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву* (кроме субсидированных тарифов). Количество мест ограничено. Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и в Воронеж. Информация появилась на сайте авиаперевозчика. «Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — сказано в сообщении. При наличии авиабилетов в указанные аэропорты с вылетами до 30.09.2022 пассажиры могут: Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.