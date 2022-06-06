«Уральские авиалинии» до конца сентября отменили рейсы на Юг

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и в Воронеж. Информация появилась на сайте авиаперевозчика.
«Мы закрываем продажи авиабилетов и отменяем рейсы в ряд аэропортов юга России на период с 1 июля до 30 сентября 2022», — сказано в сообщении.
При наличии авиабилетов в указанные аэропорты с вылетами до 30.09.2022 пассажиры могут:
- Оформить возврат полной стоимости билета по месту приобретения;
- Обменять билеты на ближайшие даты (+/- 4 дня) в Минеральные Воды, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкалу, Владикавказ, Москву* (кроме субсидированных тарифов). Количество мест ограничено.
Ранее URA.RU писало, что «Уральские авиалинии» отменили перелеты в Азербайджан, Армению, ОАЭ, Израиль, Египет и Таиланд. Авиакомпания начала отменять свои авиарейсы из-за антироссийских санкций, коснувшихся международных перелетов для российских самолетов. Санкции зарубежные страны объявили в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины.
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